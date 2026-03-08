Danima osmatrali kuću, pa isključili dovod struje, provalili i obavili premetačinu: Usput teško povredili ženu

Policija u Smederevu uhapsila je A. V. (25) iz Smedereva i I. M. (28) iz Kovina zbog pokušaja razbojništva, kao i još jednu osobu zbog pomaganja u izvršenju ovog krivičnog dela.

A. V. i I. M. se sumnjiče da su, nakon višednevnih priprema i osmatranja kuće u kojoj živi šezdesetosmogodišnja žena, 27. februara, oko jedan sat posle ponoći, obili ormar sa strujomerom i isključili dovod struje, a zatim nasilno ušli u kuću, oborili ženu na pod i vezali je. Pošto su dva sata bezuspešno vršili premetačinu po kući tražeći novac, osumnjičeni su oko tri sata posle ponoći otišli ostavivši vezanu ženu na podu. Ona je uspela da se oslobodi i pozove