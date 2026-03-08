Dominacija Mercedesa u Melburnu - Rasel najbrži na startu sezone

RTS pre 1 sat
Dominacija Mercedesa u Melburnu - Rasel najbrži na startu sezone

Vozač Mercedesa Džordž Rasel pobednik je trke za Veliku nagradu Australije u šampionatu Formule 1.

Prva trka u dugo iščekivanoj novoj sezoni Formule 1 protekla je u znaku Mercedesa. Nemačka ekipa je taktički nadmudrila glavne konkurente i zabeležila dvostruku pobedu na stazi "Albert park" u Melburnu. Najbrži je bio Britanac Džordž Rasel, koji je startovao sa pol pozicije, dok je drugo mesto osvojio njegov timski kolega Kimi Antoneli, sa zaostatkom od tri sekunde. Na pobednički podijum se popeo i vozač Ferarija Šarl Lekler koji je treći prošao kroz cilj, iako je
