Isti posao, manja plata – rodni jaz u platama u Srbiji oko 14 odsto

RTS pre 3 sata
Isti posao, manja plata – rodni jaz u platama u Srbiji oko 14 odsto

Iako su danas obrazovanije nego ikada pre i sve prisutnije na tržištu rada, žene širom sveta i dalje zarađuju manje od muškaraca. Prema procenama međunarodnih organizacija, globalni rodni jaz u zaradama i dalje je oko 20 odsto.

U Srbiji su prava žena u poslednjim decenijama znatno napredovala. Još u vreme bivše Jugoslavije žene su formalno imale pravo na rad i obrazovanje, ali su razlike u platama i mogućnostima napredovanja bile izraženije nego danas. Ali i dalje - diskriminacija postoji, a odražava se i na zarade. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u platama između muškaraca i žena jasno vidljive, te da ženska populacija zarađuje oko 14 odsto manje u Srbiji.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Razlike i jaz na tržištu rada

Razlike i jaz na tržištu rada

Vesti online pre 3 sata
Plate žena u Srbiji za 19 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu

Plate žena u Srbiji za 19 odsto manje nego plate muškaraca, najveća razlika u Beogradu

Euronews pre 8 sati
Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Žene u Srbiji ne samo da zarađuju manje od muškaraca, već i unapred očekuju manju platu

Forbes pre 9 sati
Infostud: „Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU“

Infostud: „Žene u Srbiji zarađuju oko 14 odsto manje od muškaraca, sličan jaz i u EU“

Serbian News Media pre 8 sati
Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca

Plate žena u Srbiji za 14 odsto manje nego zarade muškaraca

Jugmedia pre 8 sati
Kolike su plate žena Srbiji? Dame za 14 odsto manje zarađuju od muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Kolike su plate žena Srbiji? Dame za 14 odsto manje zarađuju od muškaraca, u Beogradu još veća razlika - 19 odsto

Newsmax Balkans pre 9 sati
Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade?

Zašto žene imaju, ali i očekuju manje zarade?

B92 pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

JugoslavijaZavod za statistiku

Društvo, najnovije vesti »

Sutra u Beogradu prikupljanje potpisa za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Sutra u Beogradu prikupljanje potpisa za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Danas pre 1 sat
"Ljudski život nema cenu" Siniša Mali o evakuacionim letovima Er Srbije: "Sutra dva polaska za Rijad"

"Ljudski život nema cenu" Siniša Mali o evakuacionim letovima Er Srbije: "Sutra dva polaska za Rijad"

Blic pre 50 minuta
Er Srbija pokreće kampanju posvećenu ženama koje pomeraju granice "Leti visoko"

Er Srbija pokreće kampanju posvećenu ženama koje pomeraju granice "Leti visoko"

Blic pre 50 minuta
Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog

Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog

Danas pre 1 sat
Sudar tri vozila kod Ostružnice, tri osobe prevezene u bolnicu

Sudar tri vozila kod Ostružnice, tri osobe prevezene u bolnicu

Danas pre 1 sat