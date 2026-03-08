Isti posao, manja plata – rodni jaz u platama u Srbiji oko 14 odsto

Iako su danas obrazovanije nego ikada pre i sve prisutnije na tržištu rada, žene širom sveta i dalje zarađuju manje od muškaraca. Prema procenama međunarodnih organizacija, globalni rodni jaz u zaradama i dalje je oko 20 odsto.

U Srbiji su prava žena u poslednjim decenijama znatno napredovala. Još u vreme bivše Jugoslavije žene su formalno imale pravo na rad i obrazovanje, ali su razlike u platama i mogućnostima napredovanja bile izraženije nego danas. Ali i dalje - diskriminacija postoji, a odražava se i na zarade. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da su razlike u platama između muškaraca i žena jasno vidljive, te da ženska populacija zarađuje oko 14 odsto manje u Srbiji.