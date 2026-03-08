Preokret Đokovića protiv Majhšaka za plasman u treće kolo Mastersa u Indijan Velsu

INDIJAN VELS - Srpski teniser Novak Đoković uspešno je startovao na Mastersu u Indijan Velsu, pošto je u drugom kolu, posle preokreta, savladao Poljaka Kamila Majhšaka rezultatom 4:6, 6:1, 6:2.

Đoković, petostruki šampion, je u prvom međusobnom duelu sa 57. igračem na ATP listi izgubio prvi set, a potom je uspeo da dobije naredna dva i prođe dalje. Njegov naredni rival biće Amerikanac Aleksandar Kovačević, koji je prethodno savladao Francuza Korentana Mutea 6:1, 6:4.