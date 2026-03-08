U Švajcarskoj referendum: O zasebnom oporezivanju bračnih parova, ali i o gotovini zagarantovanoj ustavom

BERN - Građani u Švajcarskoj danas će se izjašnjavati na referendumu o četiri pitanja - predlogu parlamenta o zasebnom oporezivanju bračnih parova, smanjenju naknade za javni servis, o predlogu da dostupnost gotovine treba da bude zagarantovana Ustavom, kao i o inicijativi za stvaranje novog klimatskog fonda.

Kada je reč o uvođenju individualnog oporezivanja za bračne parove, prema poslednjoj anketi, koju je sredinom februara sprovela firma Gfs.bern za Švajcarsku radiodifuznu korporaciju, 52 odsto stanovništva bi odobrilo ovu veliku promenu švajcarskog poreskog sistema, dok bi 44 posto bilo protiv, a 4 procenta je neodlučno, preneo je Svis info. Ovo odražava oštar pad podrške individualnom oporezivanju u poređenju sa anketom u januaru. Prema sadašnjem sistemu, bračni