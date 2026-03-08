Predsjednik Zukorlić sa funkcionerima stranke u Sjenici – Jačanje stranke i nastavak razvojnih investicija

Sandžak press pre 56 minuta
Predsjednik Zukorlić sa funkcionerima stranke u Sjenici – Jačanje stranke i nastavak razvojnih investicija

U prostorijama Stranke pravde i pomirenja u Sjenici održana je konstituirajuća sjednica Funkcionerskog kolegija SPP Sjenica, kojoj je prisustvovao predsjednik stranke Usame Zukorlić.

Tokom sastanka, istaknuto je da rad mjesnih odbora bilježi značajan napredak, te da stranka na terenu kontinuirano jača svoju organizaciju i podršku građana. Poseban fokus u narednom periodu bit će na daljem jačanju organizacije i još aktivnijem djelovanju na terenu. Razgovarano je i o prioritetima u realizaciji infrastrukturnih i razvojnih projekata od značaja za građane Sjenice i šireg područja Sandžaka, uz naglasak na nastavku i intenziviranju investicija tokom
Otvori na sandzakpress.net

Sjenica »

Uhapšen muškarac iz Tutina – policija u Sjenici zaplijenila robu

Uhapšen muškarac iz Tutina – policija u Sjenici zaplijenila robu

Sandžak haber pre 1 dan
Uhapšen muškarac iz Tutina zbog krijumčarenja: U skrivenom delu kamiona nađeno 16.000 paklica cigareta bez akciznih markica

Uhapšen muškarac iz Tutina zbog krijumčarenja: U skrivenom delu kamiona nađeno 16.000 paklica cigareta bez akciznih markica

Kurir pre 2 dana
Ministar Memić sazvao hitan sastanak nakon tragične saobraćajne nesreće u Sjenici

Ministar Memić sazvao hitan sastanak nakon tragične saobraćajne nesreće u Sjenici

IndeksOnline pre 1 dan
Memić sazvao hitan sastanak nakon tragedije u Sjenici: Najavljene nove mere bezbednosti na tranzitnim putevima

Memić sazvao hitan sastanak nakon tragedije u Sjenici: Najavljene nove mere bezbednosti na tranzitnim putevima

RTV Novi Pazar pre 1 dan
Majka i ćerka poginule, sin teško povređen

Majka i ćerka poginule, sin teško povređen

Politika pre 1 dan
Viši sud potvrdio zakonitost skupštinske većine u Sjenici

Viši sud potvrdio zakonitost skupštinske većine u Sjenici

Sandžak press pre 2 dana
Vlada Srbije: Surdulica i Bosilegrad siromašne opštine?

Vlada Srbije: Surdulica i Bosilegrad siromašne opštine?

Jug press pre 1 dan
Sjenica »

Ključne reči

Sjenica

Regioni, najnovije vesti »

Danas se zatvara jedan od glavnih bulevara u Nišu Ova linija gradskog prevoza menja trasu, evo kako će saobraćati

Danas se zatvara jedan od glavnih bulevara u Nišu Ova linija gradskog prevoza menja trasu, evo kako će saobraćati

Kurir pre 1 sat
Predsjednik Zukorlić sa funkcionerima stranke u Sjenici – Jačanje stranke i nastavak razvojnih investicija

Predsjednik Zukorlić sa funkcionerima stranke u Sjenici – Jačanje stranke i nastavak razvojnih investicija

Sandžak press pre 56 minuta
Na granicama presedan Oglasio se AMSS: Evo kakvo je stanje na putevima tokom večeri, samo na ovom prelazu teretnjaci čekaju…

Na granicama presedan Oglasio se AMSS: Evo kakvo je stanje na putevima tokom večeri, samo na ovom prelazu teretnjaci čekaju sat vremena

Kurir pre 1 sat
Odbojkašice Pirota ubedljivo savladale Topličanin! Igra sve kvalitetnija! Bravo!

Odbojkašice Pirota ubedljivo savladale Topličanin! Igra sve kvalitetnija! Bravo!

Plus online pre 1 dan
Teška nesreća kod Mominog Kamena: Mladić pao sa nadvožnjaka nakon što mu se pokvario auto

Teška nesreća kod Mominog Kamena: Mladić pao sa nadvožnjaka nakon što mu se pokvario auto

OK radio pre 1 dan