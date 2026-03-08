Predsjednik Zukorlić sa funkcionerima stranke u Sjenici – Jačanje stranke i nastavak razvojnih investicija

U prostorijama Stranke pravde i pomirenja u Sjenici održana je konstituirajuća sjednica Funkcionerskog kolegija SPP Sjenica, kojoj je prisustvovao predsjednik stranke Usame Zukorlić.

Tokom sastanka, istaknuto je da rad mjesnih odbora bilježi značajan napredak, te da stranka na terenu kontinuirano jača svoju organizaciju i podršku građana. Poseban fokus u narednom periodu bit će na daljem jačanju organizacije i još aktivnijem djelovanju na terenu. Razgovarano je i o prioritetima u realizaciji infrastrukturnih i razvojnih projekata od značaja za građane Sjenice i šireg područja Sandžaka, uz naglasak na nastavku i intenziviranju investicija tokom