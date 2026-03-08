AMSS: Pojačan saobraćaj na glavnim putevima, uveče više vozila na prilazima većih gradova

AMSS: Pojačan saobraćaj na glavnim putevima, uveče više vozila na prilazima većih gradova

Kraj vikenda doneće pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima, a u večernjim satima i veći broj vozila na prilazima većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Očekuje se veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, nacionalnim parkovima i drugim mestima u prirodi. Vozači se pozivaju da voze oprezno i poštuju ograničenja i izmene u saobraćaju. Na naplatnim stanicama i putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila. Kamioni na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci čekaju jedan sat.
