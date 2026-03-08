Čakar: Da li sam pravi čovek za Partizan? Naravno da jesam

Trener Partizana Damir Čakar posle trećeg vezanog poraza, drugog od kada je on na klupi crno-belih, istakao je da ne sumnja da je pravi čovek za trenera Partizana.

Nekadašnji bombarder crno-belih preuzeo je ekipu posle poraza u večitom derbiju, a onda su usledili porazi od OFK Beograda i Vojvodine. Ipak, Čakar je nepokolebljiv kada je u pitanju želja da ostane na klupi Partizana. – Pitate me da li sam pravi čovek za Partizan? Naravno da jesam. Želim da se bavim ovim poslom – rekao je Čakar. Smatra da bi sve bilo drugačije da Partizan nije primio gol u finišu prvog poluvremena. – Čini mi se da smo otišli iz egal utakmice u