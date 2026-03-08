„OI u El-Eju ostaju cilj, ne osećam potrebu za glavnim trenerom“

Novak Đoković u maju puni 39. rodendan sa željom da i 41. proslavi – na terenu. – Učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. ostaju jedan od mojih dugoročnih ciljeva – rekao je najbolji teniser svih vremena posle pobede na startu mastersa u Indijan Velsu.- Već više puta sam rekao da želim da branim zlatnu medalju.

Naravno, u mojim godinama ovakvi ciljevi izgledaju dalji nego za one koji su mlađi. Ali ja ću probati, a sigurno je da osećam motivaciju za to. Jedno od pitanja se odnosilo i na činjenicu da Đoković i dalje nema glavnog trenera. Otkako je završio saradnju sa Goranom Ivaniševićem u proleće 2024, nema uz sebe nikoga koga bi mogao tako da nazove. Probao je nekoliko nedelje sa Nenadom Zimonjićem, kasnije i sa Endijem Marijem, a već oko godinu dana uz njega je Boris