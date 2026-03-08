„OI u El-Eju ostaju cilj, ne osećam potrebu za glavnim trenerom“

Sport klub pre 2 sata  |  Autor: Vojin Veličković
„OI u El-Eju ostaju cilj, ne osećam potrebu za glavnim trenerom“

Novak Đoković u maju puni 39. rodendan sa željom da i 41. proslavi – na terenu. – Učešće na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu 2028. ostaju jedan od mojih dugoročnih ciljeva – rekao je najbolji teniser svih vremena posle pobede na startu mastersa u Indijan Velsu.- Već više puta sam rekao da želim da branim zlatnu medalju.

Naravno, u mojim godinama ovakvi ciljevi izgledaju dalji nego za one koji su mlađi. Ali ja ću probati, a sigurno je da osećam motivaciju za to. Jedno od pitanja se odnosilo i na činjenicu da Đoković i dalje nema glavnog trenera. Otkako je završio saradnju sa Goranom Ivaniševićem u proleće 2024, nema uz sebe nikoga koga bi mogao tako da nazove. Probao je nekoliko nedelje sa Nenadom Zimonjićem, kasnije i sa Endijem Marijem, a već oko godinu dana uz njega je Boris
Novak Đoković bez prvog trenera na Indijan Velsu

Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do trofeja Indijan Velsa: Preživeli najteži, čeka se jaki skalp

Đoković o treneru: „Nemam nikoga i u redu sam"

Đoković: Trenutno nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom

Novak Đoković uspešno startovao na Mastersu u Indijan Velsu

"Isplivao" još jedan dokaz koji pokazuje zašto je Novak Đoković 'GOAT': Nadal daleko, Srbin beži i Federeru!

Novaku se slošilo na sred centralnog terena: Đoković morao da povraća iza reklama, potom razbio rivala!

Ključne reči

Novak ĐokovićNenad ZimonjićOlimpijske igreLos AnđelesAustralian OpenIndijan Velsjannik sinner

Da li nam zaista treba ovakva Formula 1?

Selektor Srbije Raul Gonzales preuzima Partizan

"Janakopulosov otac se prevrće u grobu, mnogo je voleo Dejana"

Španski mediji o Džabarijevom debiju: ''Ovacije, Badalona ima novog idola, veza sa Rikijem već funkcioniše!''

Partizan AdmiralBet zvanično ima novog trenera - Selektor Srbije za dalji iskorak

