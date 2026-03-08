(VIDEO): Đoković iza reklame povraćao u sred meča

Sport klub pre 33 minuta  |  Autor: Vojin Veličković
(VIDEO): Đoković iza reklame povraćao u sred meča

Kako tvrdi „Punto de brejk“, odličan španski teniski portal koji nije sklon senzacionalizmu, Novak Đoković je u jednom trenutku meča sa Kamilom Majžakom otišao iza reklame i – povraćao.

Na snimku se dobro vidi da se petostruki šampion sklonio od pogleda prisutnih, ne vidi se šta je tamo radio nekoliko sekundi, ali može se verovati Špancima. Uslovi za igru su bili teški a Đokoviću je ovo bio prvi meč posle finala Australijan opena, tako da tu nema ničega neobičnog. Meč je trajao dva časa i 13 minuta, neočekivano dugo, jer je i Đoković neočekivano izgubio prvi set. Nije retko da organizam reaguje povraćanjem na napor na kakav u tom trenutku nije
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Novakov preokret za uspešan start u Indijan Velsu, Alkaraz imao manje problema

Novakov preokret za uspešan start u Indijan Velsu, Alkaraz imao manje problema

Sportske.net pre 7 minuta
Đoković pobedom protiv Majhšaka do trećeg kola Indijan Velsa

Đoković pobedom protiv Majhšaka do trećeg kola Indijan Velsa

Danas pre 8 minuta
Alkaras dominirao u derbiju runde

Alkaras dominirao u derbiju runde

B92 pre 3 minuta
Da li će Novak braniti olimpijsko zlato? Amerima priznao sve, Srbiji ništa ne sme da obeća

Da li će Novak braniti olimpijsko zlato? Amerima priznao sve, Srbiji ništa ne sme da obeća

Mondo pre 17 minuta
Dva imena na ćirilici i veliko srce! Otkriveno kome je Novak posvetio poruku na kameri! (video)

Dva imena na ćirilici i veliko srce! Otkriveno kome je Novak posvetio poruku na kameri! (video)

Kurir pre 37 minuta
Novak napisao dva imena na ćirilici i stavio srce: Otkriveno kome je namenjena dirljiva poruka na kameri

Novak napisao dva imena na ćirilici i stavio srce: Otkriveno kome je namenjena dirljiva poruka na kameri

Mondo pre 47 minuta
Novak povraćao na terenu, mučila ga i povreda: zabrinuo sve kada smo videli gde ga boli

Novak povraćao na terenu, mučila ga i povreda: zabrinuo sve kada smo videli gde ga boli

Mondo pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićAustralian Open

Sport, najnovije vesti »

Dominacija Mercedesa u Melburnu - Rasel najbrži na startu sezone

Dominacija Mercedesa u Melburnu - Rasel najbrži na startu sezone

RTS pre 8 minuta
Novakov preokret za uspešan start u Indijan Velsu, Alkaraz imao manje problema

Novakov preokret za uspešan start u Indijan Velsu, Alkaraz imao manje problema

Sportske.net pre 7 minuta
Đoković pobedom protiv Majhšaka do trećeg kola Indijan Velsa

Đoković pobedom protiv Majhšaka do trećeg kola Indijan Velsa

Danas pre 8 minuta
Juventusov „poker“ za poluvreme – Jamalov jedan zlata vredan /video/

Juventusov „poker“ za poluvreme – Jamalov jedan zlata vredan /video/

Sputnik pre 2 minuta
Srpski trener iz Katara: Očekujemo reakciju naših državnih organa

Srpski trener iz Katara: Očekujemo reakciju naših državnih organa

Sport klub pre 7 minuta