(VIDEO): Đoković iza reklame povraćao u sred meča

Kako tvrdi „Punto de brejk“, odličan španski teniski portal koji nije sklon senzacionalizmu, Novak Đoković je u jednom trenutku meča sa Kamilom Majžakom otišao iza reklame i – povraćao.

Na snimku se dobro vidi da se petostruki šampion sklonio od pogleda prisutnih, ne vidi se šta je tamo radio nekoliko sekundi, ali može se verovati Špancima. Uslovi za igru su bili teški a Đokoviću je ovo bio prvi meč posle finala Australijan opena, tako da tu nema ničega neobičnog. Meč je trajao dva časa i 13 minuta, neočekivano dugo, jer je i Đoković neočekivano izgubio prvi set. Nije retko da organizam reaguje povraćanjem na napor na kakav u tom trenutku nije