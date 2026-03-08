Voša na minus jedan: Raspad Partizana u Novom Sadu!

Sport klub pre 21 minuta  |  Autor: Branko Spasojević
Derbi ispod renomea najboljih timova srpskog fudbala, ipak, po ukusima navijača Vojvodine – Novosađani su pobedili Partizan sa 1:0 (1:0) i stigli na korak do drugog mesta i crno-belih.

Derbi 26. superligaškog kola pratite u blogu uživo Sport kluba. Na licu mesta biće i naši izveštači, zato očekujte izveštaje iz prve ruke, video zapise i sve detalje o najinteresantnijoj utakmici vikenda na srpskim terenima. Vojvodina tri utakmice na zna za pobedu, jedva je izborila plasman u polufinale kupa i to posle penala, u duelu sa prvoligašem Trajalom. Bio je to i povod da trener Miroslav Tanjga otvori interesantne teme, uvek aktuelne u Novom Sadu. „Igramo
