Kako je Zvezda slomila Kluž? Shvatila ih je ozbiljno

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović kazao je da je ekipa tek u drugom poluvremenu shvatila meč protiv Kluža za ozbiljno i da je to preokrenulo tok utakmice AdmiralBet ABA lige.

Zvezda je dobila rumunskog predstavnika 85:97 u okviru druge runde Top8 faze AdmiralBet ABA lige, ali nije išlo baš glatko. Prvo poluvreme proteklo je uz dosta problema, da bi u nastavku na krilima Kodija Miler-Mekintajera Crvena zvezda slavila. "Nije bilo lako za nas posle teškog poraza za nas od Bajerna da nađemo pravu emociju, ali smo uspeli. Shvatili smo meč ozbiljno, popravili odbranu u drugom poluvremenu i zbog toga smo na kraju pobedili", rekao je Obradović.