Martin Satrijano u formi života - Hetafe rutinirao Betis, pa poručili: mi opstajemo

Fudbaleri Hetafea savladali su Betis na "Koliseum Alfonso Peresu" rezultatom 2:0 u 27. kolu La lige.

Kada u jednoj nedelji dobijete Real Madrid, a potom i Betis, onda je jasno da je teško svrstati ih u timove koji će se boriti za opstanak do kraja sezone. Doduše, nije nemoguće da uđu u problem jer je Majorka samo 10 poena ispod, ali sudeći prema kvalitetu igara u poslednje vreme, teško je pomisliti da bi mogli da "prospu" ovakvu prednost i devetu poziciju u aktuelnom momentu. Kiko Femenija i čudesni Martin Satrijano koji je zaplesao i na "Bernabeuu" rešavaju meč
