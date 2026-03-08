Remi Olimpijakosa i PAOK-a u Pireju, po meri Marka Nikolića

Derbi 24. kola grčke fudbalske Superlige večeras su u Pireju odigrali Olimpijakos i PAOK, a meč je završen bez golova.

Taj rezultat je obradovao treći tim u šampionskoj trci AEK iz Atine, našeg trenera Marka Nikolića, koji je još juče pobedio AEL Larisu sa 1:0 i sa 56 bodova je ponovo usamljen na prvoj poziciji na tabeli. PAOK i Olimpijakos imaju po 54 boda i ovde nas čeka spektakularna trka do samog kraja. Olimpijakos je protiv velikog rivala iz Soluna imao više od igre, ali je ostao bez pravih šansi, dok su gosti imali dve i iz podređenog položaja su bili bliži trijumfu. Ipak,