SASTAVI - Glazer se vratio na Zvezdin gol, Arnautović bi mogao da uveliča proslavu rođendana

Fudbaleri Crvene zvezde danas od 16 sati na svojoj "Marakani" dočekuju ekipi Napretka iz Kruševca u meču 26. kola Super lige Srbije.

Biće ovo duel prve i poslednje ekipe na tabeli, a uloga apsolutnog favorita pripada ekipi trenera Dejana Stankovića koja je od početka sezone zabeležila sve pobede u domaćem šampionatu i imao sedam bodova više u odnosu na prvog pratioca Partizana. Zvezda će na ovoj utakmici obeležiti svoj 81. rođendan, a kapije "Marakane" otvorene su, jer je ulaz na današnju utakmicu besplatan. Crveno-beli su savladali Novi Pazar u četvrtfinalu Kupa, ali su tom prilikom ostali bez