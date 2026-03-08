Terzić: "Svi žele Kostova, imaćemo bolji tim naredne sezone"

Prava pomama vlada za mladim fudbalerom Crvene zvezde i reprezentativcem Srbije Vaslijem Kostovim.

Navodno je šampion Srbije već odbio ponude Olimpik Marseja od 17.000.000 evra i Arsenala koji je nudio 20.000.000, a nije tajna da je Inter spreman da baci "sve karte" na ofanzivnog veznog koji blista ove sezone u crveno-belom dresu. Generalni direktor Crvene zvezde danas je gostovao na televiziji "Prva" i govorio o brojnim temama, a jedna od njih bio je i predstojeći letnji prelazni rok u kojoj će glavna zvezda, barem kada je reč o domaćem fudbalu, biti upravo