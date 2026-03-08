Terzić: "Svi žele Kostova, imaćemo bolji tim naredne sezone"

Sportske.net pre 54 minuta  |  Sportske.net
Terzić: "Svi žele Kostova, imaćemo bolji tim naredne sezone"

Prava pomama vlada za mladim fudbalerom Crvene zvezde i reprezentativcem Srbije Vaslijem Kostovim.

Navodno je šampion Srbije već odbio ponude Olimpik Marseja od 17.000.000 evra i Arsenala koji je nudio 20.000.000, a nije tajna da je Inter spreman da baci "sve karte" na ofanzivnog veznog koji blista ove sezone u crveno-belom dresu. Generalni direktor Crvene zvezde danas je gostovao na televiziji "Prva" i govorio o brojnim temama, a jedna od njih bio je i predstojeći letnji prelazni rok u kojoj će glavna zvezda, barem kada je reč o domaćem fudbalu, biti upravo
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

"Meta je svih klubova": Zvezdan Terzić progovorio o milionima za Vasilija Kostova

"Meta je svih klubova": Zvezdan Terzić progovorio o milionima za Vasilija Kostova

Mondo pre 54 minuta
Terzić: Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu, uvek želimo Ligu šampiona

Terzić: Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu, uvek želimo Ligu šampiona

RTS pre 20 minuta
Zvezdan Terzić otkrio: "Čim ne osvojimo titulu, podneću ostavku"

Zvezdan Terzić otkrio: "Čim ne osvojimo titulu, podneću ostavku"

Mondo pre 1 sat
Terzić: "Zvezda će sledeće sezone imati bolji tim"; "Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu" VIDEO

Terzić: "Zvezda će sledeće sezone imati bolji tim"; "Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu" VIDEO

B92 pre 1 sat
Stigla "pretnja" Partizanu pred gostovanje u Sarajevu

Stigla "pretnja" Partizanu pred gostovanje u Sarajevu

B92 pre 1 sat
Terzić: "Rekli su da Zvezdi nema spasa, tada sam rekao 'aj sase pomerite'

Terzić: "Rekli su da Zvezdi nema spasa, tada sam rekao 'aj sase pomerite'

Sportske.net pre 1 sat
Imaćemo bolji tim sledeće sezone nego ove, izmirujemo apsolutno sve obaveze: Zvezdan Terzić obećava novi veliki iskorak Crvene…

Imaćemo bolji tim sledeće sezone nego ove, izmirujemo apsolutno sve obaveze: Zvezdan Terzić obećava novi veliki iskorak Crvene zvezde!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalCrvena ZvezdaInter

Sport, najnovije vesti »

Ovo su svi zaljubljenici u borilačke sportove na ovim prostorima čekali: Poznat prvi protivnik Miloša Janičića u boksu!

Ovo su svi zaljubljenici u borilačke sportove na ovim prostorima čekali: Poznat prvi protivnik Miloša Janičića u boksu!

Hot sport pre 9 minuta
Potpuni raspad u nemačkom velikanu! I drugi trener ove sezone dobio otkaz, klub klizi ka ispadanju iz Bundeslige!

Potpuni raspad u nemačkom velikanu! I drugi trener ove sezone dobio otkaz, klub klizi ka ispadanju iz Bundeslige!

Kurir pre 9 minuta
Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Sputnik pre 4 minuta
Fererov ideal: Karlos tri puta, Nole, Rafa i Rodžer po jednom

Fererov ideal: Karlos tri puta, Nole, Rafa i Rodžer po jednom

Sport klub pre 14 minuta
Veliko finale u Kući slavnih: Akademija partner Partizana protiv najbolje srednjoškolske ekipe Amerike

Veliko finale u Kući slavnih: Akademija partner Partizana protiv najbolje srednjoškolske ekipe Amerike

B92 pre 5 minuta