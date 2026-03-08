Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Sputnik pre 3 sata
Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Vozač Mercedesa, Britanac Džordž Rasel, trijumfovao je na Velikoj nagradi Australije kojom je startovao ovogodišnji šampionat Formule. Rasel je pohvalio kompletan tim, dodajući da je cela ekipa dugo čekala da ima takav bolid.

Rasel je prvi put u karijeri slavio na stazi „Albert park“, gde je zabeležio ukupno šestu pobedu u karijeri, tri sekunde ispred timskog kolege Kimija Antonelija. Na trećem stepeniku pobedničkog postolja našao se Šarl Lekler u Ferariju, koji je bio 15,5 sekundi iza Rasela, a nešto više od pola sekunde ispred timskog kolege Luisa Hamiltona. Aktuelni šampion Lando Noris odbranu titule započeo je petim mestom, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri udario u
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Formula 1: Dvostruki trijumf Mercedesa, Ferštapen i Hamilton nisu stigli ni do pobedničkog postolja

Formula 1: Dvostruki trijumf Mercedesa, Ferštapen i Hamilton nisu stigli ni do pobedničkog postolja

Danas pre 29 minuta
"Haos je, dogodiće se velika nesreća"

"Haos je, dogodiće se velika nesreća"

B92 pre 58 minuta
Hamilton: Ferari može da se bori sa Mercedesom

Hamilton: Ferari može da se bori sa Mercedesom

Radio sto plus pre 3 sata
"Nismo brzi kao oni, ali čeka nas velika borba", Luis Hamilton otvoren posle starta šampionata Formule 1

"Nismo brzi kao oni, ali čeka nas velika borba", Luis Hamilton otvoren posle starta šampionata Formule 1

Kurir pre 3 sata
Hamilton: Ferari može da se nosi sa Mercedesom

Hamilton: Ferari može da se nosi sa Mercedesom

Nova pre 3 sata
Trijumf vozača Mercedesa Džordža Rasela

Trijumf vozača Mercedesa Džordža Rasela

Politika pre 3 sata
Tragedija izbegnuta za dlaku: Argentinac nestvarnim refleksima izbegao možda i fatalan sudar!

Tragedija izbegnuta za dlaku: Argentinac nestvarnim refleksima izbegao možda i fatalan sudar!

Hot sport pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MercedesOskarFormula 1AustralijasportOskar Pjastri

Sport, najnovije vesti »

Radnik i Radnički podelili bodove u derbiju juga

Radnik i Radnički podelili bodove u derbiju juga

Južne vesti pre 9 minuta
Snovi o tituli na "Bolar Deleliju" ne umiru - Lans se igrao fudbala protiv Meca

Snovi o tituli na "Bolar Deleliju" ne umiru - Lans se igrao fudbala protiv Meca

Sportske.net pre 18 minuta
Dinamo silovit na "Poljudu" za deset bodova više od Hajduka

Dinamo silovit na "Poljudu" za deset bodova više od Hajduka

RTS pre 8 minuta
Vest koju su svi čekali: Zvezda dobija ogromno pojačanje na parketu!

Vest koju su svi čekali: Zvezda dobija ogromno pojačanje na parketu!

Hot sport pre 8 minuta
Bomba sa Pirineja! Partizan ima novog trenera, veliko ime stiže u Humsku!

Bomba sa Pirineja! Partizan ima novog trenera, veliko ime stiže u Humsku!

Kurir pre 18 minuta