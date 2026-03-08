Mercedes je imao poruku za konkurenciju posle trijumfa: „Dugo smo čekali“

Vozač Mercedesa, Britanac Džordž Rasel, trijumfovao je na Velikoj nagradi Australije kojom je startovao ovogodišnji šampionat Formule. Rasel je pohvalio kompletan tim, dodajući da je cela ekipa dugo čekala da ima takav bolid.

Rasel je prvi put u karijeri slavio na stazi „Albert park“, gde je zabeležio ukupno šestu pobedu u karijeri, tri sekunde ispred timskog kolege Kimija Antonelija. Na trećem stepeniku pobedničkog postolja našao se Šarl Lekler u Ferariju, koji je bio 15,5 sekundi iza Rasela, a nešto više od pola sekunde ispred timskog kolege Luisa Hamiltona. Aktuelni šampion Lando Noris odbranu titule započeo je petim mestom, dok je njegov timski kolega Oskar Pjastri udario u