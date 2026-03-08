Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Kluž - Crvena zvezda u 2. kolu Top 8 faze ABA lige

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Kluž - Crvena zvezda u 2. kolu Top 8 faze ABA lige

Nakon teškog poraza od Bajerna iz Minhena kod kuće u 2. kolu Top 8 faze Evrolige, košarkaši Crvene zvezde moraju odmah da se okrenu obavezama u regionalnoj ABA ligi, gde ih takođe čeka pakleno težak meč u Rumuniji protiv Kluža.

Zvezda u ABA ligi ima specifičnu situaciju da je čak tri poraza iza vodećeg tandema Dubai - Partizan, tako da ne sme sebi da dopusti nove neuspehe, ukoliko želi da se zadrži barem na trećem mestu, jer isto vrebaju Budućnost, pa i potencijalno Cedevita Olimpija i Kluž. Rumuni za sada jesu dosta daleko, ali bi se eventualnom pobedom približili crveno-belima, ali i skoro osigurali direktno mesto u četvrtfinalu. Sudije ovog meča biće Damir Javor iz Slovenije, potom
