Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do trofeja Indijan Velsa: Preživeli najteži, čeka se jaki skalp

Novak Đoković je odmah morao mašinu na maksimum da pali da bi savladao Kamila Majžaka i ušao u treće kolo Indijan Velsa.

Sada se pomno prate pomeranja u žrebu i eventualni suparnici. Zakazao je najbolji svih vremena duel sa Aleksandrom Kovačevićem, ali jednim okom posmatra situaciju za osminu finala. Tamo će sigurno igrati sa nosiocem, jer ga čekaju branilac titule Džek Drejper ili nezgodni trkač Fransisko Serundolo. Ako bude Britanac, biće eksplozivno, a ako bude Argentinac, biće suvoparno i dugotrajno. Ako se to prevaziđe, projektovano ide na Tejlora Frica, prvo iskušenje iz Top 10