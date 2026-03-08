Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do trofeja Indijan Velsa: Preživeli najteži, čeka se jaki skalp

Telegraf pre 4 sati  |  Telegraf.rs
Evo kako sada izgleda put Novaka Đokovića do trofeja Indijan Velsa: Preživeli najteži, čeka se jaki skalp

Novak Đoković je odmah morao mašinu na maksimum da pali da bi savladao Kamila Majžaka i ušao u treće kolo Indijan Velsa.

Sada se pomno prate pomeranja u žrebu i eventualni suparnici. Zakazao je najbolji svih vremena duel sa Aleksandrom Kovačevićem, ali jednim okom posmatra situaciju za osminu finala. Tamo će sigurno igrati sa nosiocem, jer ga čekaju branilac titule Džek Drejper ili nezgodni trkač Fransisko Serundolo. Ako bude Britanac, biće eksplozivno, a ako bude Argentinac, biće suvoparno i dugotrajno. Ako se to prevaziđe, projektovano ide na Tejlora Frica, prvo iskušenje iz Top 10
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Indijan Vels: Alkaraz slavio u dva seta protiv Dimitrova

Indijan Vels: Alkaraz slavio u dva seta protiv Dimitrova

Danas pre 2 sata
Novak Đoković posle večere sa Bogdanom Bogdanovićem pričao o njegovom povratku u Partizan

Novak Đoković posle večere sa Bogdanom Bogdanovićem pričao o njegovom povratku u Partizan

Danas pre 2 sata
Novak Đoković bez prvog trenera na Indijan Velsu

Novak Đoković bez prvog trenera na Indijan Velsu

Politika pre 4 sati
Đoković o treneru: „Nemam nikoga i u redu sam“

Đoković o treneru: „Nemam nikoga i u redu sam“

Vesti online pre 5 sati
Đoković: Trenutno nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom

Đoković: Trenutno nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom

Newsmax Balkans pre 5 sati
„OI u El-Eju ostaju cilj, ne osećam potrebu za glavnim trenerom“

„OI u El-Eju ostaju cilj, ne osećam potrebu za glavnim trenerom“

Sport klub pre 5 sati
Novak Đoković uspešno startovao na Mastersu u Indijan Velsu

Novak Đoković uspešno startovao na Mastersu u Indijan Velsu

Politika pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisŽrebIndijan VelsDanil MedvedevKarlos AlkarazJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Rutinska pobeda Zvezde nad „fenjerašom“

Rutinska pobeda Zvezde nad „fenjerašom“

Danas pre 50 minuta
Dejan Stanković: „Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen“

Dejan Stanković: „Zatvaramo jedan ciklus koji je bio paklen“

Danas pre 20 minuta
Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

Policija intervenisala u Novom Sadu na meču Vojvodina – Partizan (VIDEO)

Danas pre 10 minuta
Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Rasel pobedom u Australiji započeo novu sezonu Formule 1

Auto blog pre 20 minuta
Zvezdi pola sata dovoljno za trijumf nad Napretkom, crveno-beli ubedljivi protiv fenjeraša

Zvezdi pola sata dovoljno za trijumf nad Napretkom, crveno-beli ubedljivi protiv fenjeraša

RTS pre 50 minuta