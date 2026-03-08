Pevačica ne želi da smanji kilograme, iako ima veliki zdravstveni problem: "Kad smršam muvaju me neki ludaci"

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs
Pevačica ne želi da smanji kilograme, iako ima veliki zdravstveni problem: "Kad smršam muvaju me neki ludaci"

Progovorila o problemu sa šećerom

Pevačica Vesna Rivas izazvala je pažnju zbog izjave da ne planira da smrša, iako ima zdravstvenih problema. Iako je često na meti kritika zbog toga što, prema mišljenju nekih, ne vodi računa o liniji, ona naglašava da se sa kojim kilogramom viška oseća mnogo sigurnije i bolje. Svoj stav objašnjava time da su je, u periodima kada je bila mršava, "jurile budale", te tvrdi da pravim muškarcima njena trenutna kilaža nimalo ne smeta. Kada je reč o zdravlju, pevačica
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Imala sam samo 33 kg! Potresna ispovest Tanje o borbi sa anoreksijom, otkrila kako su izgledali njeni najteži dani: "Želela…

Imala sam samo 33 kg! Potresna ispovest Tanje o borbi sa anoreksijom, otkrila kako su izgledali njeni najteži dani: "Želela sam da izgubim 2-3 kg, a onda..."

Kurir pre 22 sata
Lekovi za mršavljenje mogli bi da spreče i leče različite zavisnosti, pokazuje istraživanje

Lekovi za mršavljenje mogli bi da spreče i leče različite zavisnosti, pokazuje istraživanje

Nedeljnik pre 1 dan
"Kad sam mršava, muvaju me ludaci, bolje da ljulja." Naša pevačica otkrila zašto neće na dijetu uprkos zdravstvenom problemu…

"Kad sam mršava, muvaju me ludaci, bolje da ljulja." Naša pevačica otkrila zašto neće na dijetu uprkos zdravstvenom problemu

Blic pre 1 dan
"Pitali smo 4 doktora da li pijenje tople vode pomaže u mršavljenju - dali su isti odgovor"

"Pitali smo 4 doktora da li pijenje tople vode pomaže u mršavljenju - dali su isti odgovor"

Nova pre 1 dan
Lekovi za mršavljenje leče zavisnost od alkohola? Testiraju se i efekti na kokain FOTO

Lekovi za mršavljenje leče zavisnost od alkohola? Testiraju se i efekti na kokain FOTO

B92 pre 2 dana
Istraživanje: Ljudi nakon lekova za mršavljenje vrate većinu izgubljene težine

Istraživanje: Ljudi nakon lekova za mršavljenje vrate većinu izgubljene težine

Radio 021 pre 2 dana
Najgori periodi u životu za dijetu i greška koju većina pravi sa vodom: Stručnjaci "Batuta" otkrili dobitnu kombinaciju za…

Najgori periodi u životu za dijetu i greška koju većina pravi sa vodom: Stručnjaci "Batuta" otkrili dobitnu kombinaciju za mršavljenje

Blic pre 3 dana

Ključne reči

Vesna Rivasmršavljenje

Najnovije vesti »

UŽIVO Katastrofa Meklarena - pre nego što je i počelo

UŽIVO Katastrofa Meklarena - pre nego što je i počelo

B92 pre 3 minuta
Vreme je za novu pobedu! Evo gde možete gledati uživo prenos meča Zvezde i Napretka!

Vreme je za novu pobedu! Evo gde možete gledati uživo prenos meča Zvezde i Napretka!

Kurir pre 28 minuta
Podneta krivična prijava protiv Baranina: Sumnjiči se da je zauzeo zemljište u Ulcinju i gradio bez dozvole

Podneta krivična prijava protiv Baranina: Sumnjiči se da je zauzeo zemljište u Ulcinju i gradio bez dozvole

Kurir pre 53 minuta
U Švajcarskoj referendum: O zasebnom oporezivanju bračnih parova, ali i o gotovini zagarantovanoj ustavom

U Švajcarskoj referendum: O zasebnom oporezivanju bračnih parova, ali i o gotovini zagarantovanoj ustavom

RTV pre 18 minuta
Pevačica ne želi da smanji kilograme, iako ima veliki zdravstveni problem: "Kad smršam muvaju me neki ludaci"

Pevačica ne želi da smanji kilograme, iako ima veliki zdravstveni problem: "Kad smršam muvaju me neki ludaci"

Telegraf pre 28 minuta