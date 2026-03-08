Terzić iznenadio sve izjavom o mladom Kostovu: "Svi veliki ga draže, i da ostane..."

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs
Terzić iznenadio sve izjavom o mladom Kostovu: "Svi veliki ga draže, i da ostane..."

Crvena zvezda vrlo je blizu nove titule u Srbiji, a u Kupu će igrati polufinale.

O velikim planovima za narednu sezonu, pa i samom timu govorio je Zvezdan Terzić, generalni direktor crveno-belih. Veliko je interesovanje za mlade igrače Zvezde, posebno za Vasilija Kostova. Prvi čovek Crvene zvezde otkrio je kakva je sudbina mladog veziste kluba sa "Marakane" i iznenadio je sve: - Videćemo. Imamo mnogo interesovanja, pre svega za Kostova, meta je svih klubova. Nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mesec imamo vremena, tek u maju puni 18
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Terzić: "Rekli su da Zvezdi nema spasa, tada sam rekao 'aj sase pomerite'

Terzić: "Rekli su da Zvezdi nema spasa, tada sam rekao 'aj sase pomerite'

Sportske.net pre 7 minuta
Imaćemo bolji tim sledeće sezone nego ove, izmirujemo apsolutno sve obaveze: Zvezdan Terzić obećava novi veliki iskorak Crvene…

Imaćemo bolji tim sledeće sezone nego ove, izmirujemo apsolutno sve obaveze: Zvezdan Terzić obećava novi veliki iskorak Crvene zvezde!

Hot sport pre 37 minuta
"Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu i igramo Ligu šampiona" Zvezdan Terzić jasan i otvoren: "Nema brige za Zvezdu u…

"Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu i igramo Ligu šampiona" Zvezdan Terzić jasan i otvoren: "Nema brige za Zvezdu u narednom periodu"

Kurir pre 18 minuta
Terzić: Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu, naš cilj je uvek Liga šampiona

Terzić: Cilj je da prišijemo četvrtu zvezdicu, naš cilj je uvek Liga šampiona

Politika pre 8 minuta
Šmekerski gest Zvezdana Terzića, ušao i voditeljki odmah uručio buket cveća, čestitao svim ženama 8. mart

Šmekerski gest Zvezdana Terzića, ušao i voditeljki odmah uručio buket cveća, čestitao svim ženama 8. mart

Telegraf pre 2 minuta
Zvezdan Terzić otkrio koja mu je omiljena pesma, veže ga za težak period, citirao stihove Bore Đorđevića

Zvezdan Terzić otkrio koja mu je omiljena pesma, veže ga za težak period, citirao stihove Bore Đorđevića

Telegraf pre 12 minuta
Zvezdan Terzić: "Rekli su da se Zvezda gasi, da nema šanse da preživi, tad sam rekao 'aj sase pomerite'..."

Zvezdan Terzić: "Rekli su da se Zvezda gasi, da nema šanse da preživi, tad sam rekao 'aj sase pomerite'..."

Telegraf pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaZvezdan TerzićMarakanafk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

Rukometašice Pirota slavile u Žitorađi

Rukometašice Pirota slavile u Žitorađi

Pirotske vesti pre 22 minuta
Izraelci ušli u trag Ostoji, da li je Micić TAJ igrač za Partizan?

Izraelci ušli u trag Ostoji, da li je Micić TAJ igrač za Partizan?

Sportske.net pre 32 minuta
Terzić: "Rekli su da Zvezdi nema spasa, tada sam rekao 'aj sase pomerite'

Terzić: "Rekli su da Zvezdi nema spasa, tada sam rekao 'aj sase pomerite'

Sportske.net pre 7 minuta
Žitorađanke vodile, vodile, na kraju Piroćanke ipak pobedile. Da se zna ko je KO! Dva gola najmlađe Ive Petković u finišu!…

Žitorađanke vodile, vodile, na kraju Piroćanke ipak pobedile. Da se zna ko je KO! Dva gola najmlađe Ive Petković u finišu!

Plus online pre 32 minuta
Žitorađanke vodile, na kraju Piroćanke pobedile: Dva gola najmlađe Ive Petković u finišu!

Žitorađanke vodile, na kraju Piroćanke pobedile: Dva gola najmlađe Ive Petković u finišu!

Plus online pre 28 minuta