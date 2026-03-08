Terzić iznenadio sve izjavom o mladom Kostovu: "Svi veliki ga draže, i da ostane..."

Crvena zvezda vrlo je blizu nove titule u Srbiji, a u Kupu će igrati polufinale.

O velikim planovima za narednu sezonu, pa i samom timu govorio je Zvezdan Terzić, generalni direktor crveno-belih. Veliko je interesovanje za mlade igrače Zvezde, posebno za Vasilija Kostova. Prvi čovek Crvene zvezde otkrio je kakva je sudbina mladog veziste kluba sa "Marakane" i iznenadio je sve: - Videćemo. Imamo mnogo interesovanja, pre svega za Kostova, meta je svih klubova. Nećemo da žurimo, ne izjašnjavamo se, mart je mesec imamo vremena, tek u maju puni 18