"Treba da ga istetoviraju na ruci, bilo gde i da kažu - hoću da…": Stanković se poklonio jednom igraču Zvezde

Fudbaleri Crvene zvezde su sa ubedljivih 4:0 trijumfovali protiv Napretka u okviru 26. kola Superlige Srbije, na proslavi 81. rođendana kluba.

Sve je bilo rešeno u prvom poluvremenu, Aleksandar Katai je primorao Lazara Balevića na nešto lošiju intervenciju i autogol, da bi u 17. minutu Miloš Veljković bio precizan za 2:0. Marko Arnautović je iskoristio asistenciju Kataija i još povisio prednost, dok je upravo “Magiko”, kako ga nazivaju na Marakani, postavio konačan ishod utakmice. Trener crveno-beloh Dejan Stanković je bio zadovoljan izdanjem svog tima, a za jednog igrača imao je posebne reči hvale -