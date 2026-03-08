Više mrtvih i desetine povređenih u Mičigenu: Tornado uništio više okruga

Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Najmanje četiri osobe poginule su na jugu Mičigena kada su snažne oluje, koje su izazvale najmanje jedan tornado, uništile kuće, raznele delove krovova i ostavile trag krhotina na dalekovodima.

U oblasti Junion Lejk, blizu Junion Sitija, tri osobe su poginule, a 12 je povređeno nakon udara tornada, saopštila je šerifova kancelarija okruga Brenč Kaunti, preneo je AP. Oko 80,5 kilometara jugozapadno, u okrugu Kes Kaunti, prijavljena je još jedna smrt i nekoliko povređenih nakon što je tornado pogodio tu oblast. Prema podacima Nacionalne meteorološke službe, najmanje jedan tornado potvrđen je u južnom Mičigenu u blizini Junion Sitija, dok postoje izveštaji i
