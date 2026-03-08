Eksplozije ispred ambasade SAD u Oslu: U toku istraga

NORVEŠKA policija istražuje eksploziju koja se dogodila tokom noći ispred zgrade američke ambasade u Oslu, a jedna od mogućnosti koja se razmatra je da je u pitanju bio teroristički čin, saopštile su danas norveške vlasti.

Foto Tanjug/AP/Fredrik Varfjell Kako je naveo predstavnik norveške službe Bezbednosti (PST), Bjern Vili Vold, za sada nije identifikovan niti lociran počinilac, prenosi norveški TV kanal NRK. Predstavnik policije u Oslu Frode Larsen rekao je na konferenciji za novinare da vlasti za sada razmatraju više mogućih scenarija. -Jedna od hipoteza je da se radi o terorističkom činu, ali nismo se ograničili samo na tu mogućnost i nastavljamo istragu u više pravaca, naveo je