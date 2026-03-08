Iran najavio: Konfiskovaćemo imovinu svojih državljana koji pomažu SAD i Izraelu

IRAN će konfiskovati imovinu iranskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su krivi za "saradnju sa neprijateljem u toku američko-izraelske agresije na Islamsku Republiku", saopštilo je Generalno državno tužilaštvo.

Foto: Profimedia U saopštenju se poziva na zakon iz oktobra prošle godine koji predviđa da svaka saradnja sa Izraelom, Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim "neprijateljskim državama i grupama" podleže "konfiskaciji sve imovine" i drugim pravnim kaznama u skladu sa Islamskim krivičnim zakonikom, prenosi iranska TVPress. Tužilaštvo navodi da će bilo kakva obaveštajna ili špijunska aktivnost za pomenute režime, države ili njihove povezane elemente biti kažnjena