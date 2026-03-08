Iran najavio: Konfiskovaćemo imovinu svojih državljana koji pomažu SAD i Izraelu

Večernje novosti pre 1 sat
Iran najavio: Konfiskovaćemo imovinu svojih državljana koji pomažu SAD i Izraelu

IRAN će konfiskovati imovinu iranskih državljana koji žive u inostranstvu, a koji su krivi za "saradnju sa neprijateljem u toku američko-izraelske agresije na Islamsku Republiku", saopštilo je Generalno državno tužilaštvo.

Foto: Profimedia U saopštenju se poziva na zakon iz oktobra prošle godine koji predviđa da svaka saradnja sa Izraelom, Sjedinjenim Američkim Državama ili drugim "neprijateljskim državama i grupama" podleže "konfiskaciji sve imovine" i drugim pravnim kaznama u skladu sa Islamskim krivičnim zakonikom, prenosi iranska TVPress. Tužilaštvo navodi da će bilo kakva obaveštajna ili špijunska aktivnost za pomenute režime, države ili njihove povezane elemente biti kažnjena
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Iran prati kretanje američkog nosača aviona „Džerald R. Ford”

Iran prati kretanje američkog nosača aviona „Džerald R. Ford”

Politika pre 21 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB - Načelnik Generalštaba izraelske vojske: Rat će potrajati, ovo je presudna borba za budućnost Izrela

BLISKOISTOČNI SUKOB - Načelnik Generalštaba izraelske vojske: Rat će potrajati, ovo je presudna borba za budućnost Izrela

RTV pre 1 sat
Predsednici Irana i Azerbejdžana razgovarali o incidentu u Nahčivanu

Predsednici Irana i Azerbejdžana razgovarali o incidentu u Nahčivanu

Politika pre 56 minuta
Amerika i Izrael u sporu zbog napada na iranska skladišta goriva

Amerika i Izrael u sporu zbog napada na iranska skladišta goriva

Politika pre 56 minuta
Iran će konfiskovati imovinu svojih državljana koji pomažu SAD i Izraelu

Iran će konfiskovati imovinu svojih državljana koji pomažu SAD i Izraelu

Politika pre 1 sat
Iranska vojska: Rat sve dok Amerika na zažali; General idf Zamir: Rat će potrajati; Bibi i Tramp spremaju akciju bez presedana…

Iranska vojska: Rat sve dok Amerika na zažali; General idf Zamir: Rat će potrajati; Bibi i Tramp spremaju akciju bez presedana (video)

Večernje novosti pre 51 minuta
Predsednici Irana i Azerbejdžana: Razgovarali o incidentu u Nahčivanu

Predsednici Irana i Azerbejdžana: Razgovarali o incidentu u Nahčivanu

Večernje novosti pre 51 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTužilaštvoamerikarat u iranu

Svet, najnovije vesti »

Gosti „Utiska nedelje“ o povodu i cilju rata u Iranu: Pedro Sančez je smeo da kaže „ne“ Trampu, jer za razliku od Nemačke, ne…

Gosti „Utiska nedelje“ o povodu i cilju rata u Iranu: Pedro Sančez je smeo da kaže „ne“ Trampu, jer za razliku od Nemačke, ne zavisi od SAD

Danas pre 6 minuta
Ko je Modžtaba Hamnei, novi ajatolah koji je na tom mestu nasledio svog pokojnog oca ubijenog u napadima SAD i Izraela?

Ko je Modžtaba Hamnei, novi ajatolah koji je na tom mestu nasledio svog pokojnog oca ubijenog u napadima SAD i Izraela?

Danas pre 21 minuta
(Foto/video) bačen eksploziv u blizini kuće gradonačelnika Haos u Njujorku: Uhapšena dvojica mladića

(Foto/video) bačen eksploziv u blizini kuće gradonačelnika Haos u Njujorku: Uhapšena dvojica mladića

Blic pre 11 minuta
Holandija planira da godišnje obezbedi tri milijarde evra pomoći Ukrajini

Holandija planira da godišnje obezbedi tri milijarde evra pomoći Ukrajini

Danas pre 1 sat
Jedan čovek rešava sudbinu Bliskog istoka, a baš ga i ne vole. Pomoć stiže uz strogo određene uslove: "Win-win situacija" koja…

Jedan čovek rešava sudbinu Bliskog istoka, a baš ga i ne vole. Pomoć stiže uz strogo određene uslove: "Win-win situacija" koja se nimalo neće svideti Trampu

Blic pre 1 sat