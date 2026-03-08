Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

Vranje news pre 3 sata  |  Vranjenews
Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

U Vranju je u nedelju ujutro u 8 časova izmerena temperatura od 4 stepena Celzijusa (vedro je bez vetra), ali osim jutarnje nešto niže temperature i drugog dana vikenda biće topao dan.

Temperature u Srbiji su natprosečne za ovo doba godine. Iznad zapadnih, južnih i jugoistočnih delova Balkana u nedelju će biti umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. U ostatku regiona sunčano, u istočnim i centralnim predelima i vetrovito. U nastavku dana na jugu zemlje umereno oblačno, mestimično sa sasvim slabom kišom. U ostalim predelima sunčano, uz pojačanje vetra u košavskom području. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Narednih dana očekuju
(Mape) Tačno ovog datuma u martu stižu kiša i zahlađenje! Najnovija prognoza Marka Čubrila: Čeka nas još jedna pojava koju Srbi ne podnose

Sunčano i toplije tokom dana, jutro hladno uz slab mraz

Narednih dana pravo prolećno vreme

Natprosečno toplo vreme i drugog dana vikenda

Posle hladnog jutra pretežno sunčano, do 19 stepeni

Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Vreme danas: Ujutru hladno, tokom dana sunčano i do 19 stepeni

Pavlić (Kreni-promeni): Žene u Srbiji neretko slabije plaćene od muškaraca, to nije slučajnost

Gođevac (SSP): U Vučićevoj strategiji nema evropske Srbije, ali se vidi Šešeljev rukopis

Fond PIO: Prigovori penzionera na rang-liste za banje od 9. do 13. marta

"Moj najveći naklon vama" Vučić čestitao 8. mart: "Hvala što toliko volite našu Srbiju"

Evakucija srpskih državljana sa Bliskog istoka: Avion Er Srbije poleteo za Dubai, u Surčin stigao još jedan Flaj Dubai

