Toplo i drugog dana vikenda, krajem dana naoblačenje na jugu

U Vranju je u nedelju ujutro u 8 časova izmerena temperatura od 4 stepena Celzijusa (vedro je bez vetra), ali osim jutarnje nešto niže temperature i drugog dana vikenda biće topao dan.

Temperature u Srbiji su natprosečne za ovo doba godine. Iznad zapadnih, južnih i jugoistočnih delova Balkana u nedelju će biti umereno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. U ostatku regiona sunčano, u istočnim i centralnim predelima i vetrovito. U nastavku dana na jugu zemlje umereno oblačno, mestimično sa sasvim slabom kišom. U ostalim predelima sunčano, uz pojačanje vetra u košavskom području. Najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Narednih dana očekuju