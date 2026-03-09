Rat na Bliskom istoku podiže cenu kerozina: Cene karata rastu, akcije avio-kompanija padaju

Aktuelni ratni sukob na Bliskom istoku izazvao je ozbiljne poremećaje na globalnim tržištima energije, transporta i finansija.

Sukob je počeo krajem februara nakon koordinisanih napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na ciljeve u Iranu, na šta je Teheran odgovorio serijom raketnih i dron napada na izraelsku teritoriju, američke vojne baze i pojedine civilne ciljeve u regionu. Posledice eskalacije već se snažno osećaju i u avio-industriji. Cena nafte premašila je granicu od 100 dolara po barelu, dok je Brent u jednom trenutku dostigao gotovo 119 dolara, što je najviši nivo od 2022.