Rajaković i Toronto zaustavili Flega i Dalas - Jović i Vukčević bez minuta VIDEO

Košarkaši Toronta pobedili su svom terenu ekipu Dalasa sa 122:92 u novom meču NBA lige.

Ekipu Darka Rajakovića je do pobede vodio Ar Džej Beret sa 31 poenom i šest skokova, što je njegov rekord sezone, a najbolje su ga pratili Skoti Barns sa 17 koševa i pet uhvačenih lopti, a pomogao je i Jakob Peltl sa 16 poena i deset skokova. U redovima Dalasa, koji je doživeo i sedmi uzastopni poraz, najbolji je bio Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova. Kuper Fleg za 30 minuta igre postigao je 17 poena, uz šets asistencija i četiori izgubljene lopte. Košarkaši