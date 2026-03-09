Rajaković i Toronto zaustavili Flega i Dalas - Jović i Vukčević bez minuta VIDEO

B92 pre 31 minuta
Rajaković i Toronto zaustavili Flega i Dalas - Jović i Vukčević bez minuta VIDEO

Košarkaši Toronta pobedili su svom terenu ekipu Dalasa sa 122:92 u novom meču NBA lige.

Ekipu Darka Rajakovića je do pobede vodio Ar Džej Beret sa 31 poenom i šest skokova, što je njegov rekord sezone, a najbolje su ga pratili Skoti Barns sa 17 koševa i pet uhvačenih lopti, a pomogao je i Jakob Peltl sa 16 poena i deset skokova. U redovima Dalasa, koji je doživeo i sedmi uzastopni poraz, najbolji je bio Danijel Gaford sa 21 poenom i 11 skokova. Kuper Fleg za 30 minuta igre postigao je 17 poena, uz šets asistencija i četiori izgubljene lopte. Košarkaši
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Dončić srušio Njujork, Toronto konačno bolji od Dalasa (VIDEO)

Dončić srušio Njujork, Toronto konačno bolji od Dalasa (VIDEO)

RTV pre 15 minuta
Luka Dončić predvodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi

Luka Dončić predvodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi

Danas pre 26 minuta
VIDEO Rajaković demolirao Dalas sa 30 poena razlike: Darko sada vodi Toronto ka plej-ofu

VIDEO Rajaković demolirao Dalas sa 30 poena razlike: Darko sada vodi Toronto ka plej-ofu

Nova pre 30 minuta
NBA: Darko Rajaković slavio, Nikole Jovića ni na mapi

NBA: Darko Rajaković slavio, Nikole Jovića ni na mapi

Večernje novosti pre 20 minuta
Vizardsi nemoćni i protiv Pelikansa

Vizardsi nemoćni i protiv Pelikansa

RTS pre 1 sat
Toronto konačno bolji od Maveriksa uz rekord sezone Er-Džeja Bereta

Toronto konačno bolji od Maveriksa uz rekord sezone Er-Džeja Bereta

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAToronto

Sport, najnovije vesti »

Đoković protiv Kovačevića za osminu finala Indijan Velsa

Đoković protiv Kovačevića za osminu finala Indijan Velsa

RTV pre 15 minuta
Gof pokušala da igra sa povređenom rukom pa predala meč na Indijan Velsu

Gof pokušala da igra sa povređenom rukom pa predala meč na Indijan Velsu

RTS pre 36 minuta
Dončić srušio Njujork, Toronto konačno bolji od Dalasa (VIDEO)

Dončić srušio Njujork, Toronto konačno bolji od Dalasa (VIDEO)

RTV pre 15 minuta
Luka Dončić predvodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi

Luka Dončić predvodio Lejkerse do nove pobede u NBA ligi

Danas pre 26 minuta
„Puna hala, a aplauzi Partizanu“: Trener Bosne iskritikovao svoje igrače zbog nezalaganja!

„Puna hala, a aplauzi Partizanu“: Trener Bosne iskritikovao svoje igrače zbog nezalaganja!

Hot sport pre 0 minuta