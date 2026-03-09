Od kolagena je koža elastičnija, ali ne sprečava bore: studija
Novi nalazi objedinjuju do sada najjače dokaze o suplementaciji kolagenom, kažu stručnjaci.
Uzimanje suplemenata kolagena može da podmladi kožu povećanjem elastičnosti i hidratacije ili vlage, ali neće sprečiti pojavu bora, navodi se u novoj naučnoj studiji.
Na osnovu dostupnih dokaza, stručnjaci kažu da su uvereni da redovno uzimanje kolagena u pilulama ili prahu koriste koži, ali i da nije brzo rešenje.
Suplementi mogu da ublaže uništavanje, bolove i ukočenost zglobova izazvanih artritisom, prema rezultatima ispitivanja u kojima je učestvovalo skoro 8.000 ljudi.
Kolagen je vrsta proteina koji se prirodno proizvodi u telu, ali se njegova količina smanjuje sa godinama.
Podržava i jača kožu, nokte, kosti i vezivno tkivo, među kojima i tetive i hrskavicu.
'Kolagen nije lek za sve'
Od ranog odraslog doba pa nadalje, telo proizvodi manje kolagena, a postojeći se brže razgrađuje.
Pušenje i oštećenja od sunca još više smanjuju kolagen u telu.
Oko menopauze, kada žene prestanu da imaju menstruaciju, koža gubi još više kolagena - oko trećinu, kažu istraživači koji su objavili nalaze u časopisu Aesthetic Surgery Journal Open Forum.
Postoji nekoliko vrsta suplemenata koje ljudi mogu da uzimaju, kao što su morski, goveđi i veganski kolagen.
Istraživanje nije moglo da pokaže da li određene vrste deluju bolje od drugih.
- Suplementi kolagena: Tajna savršene kože ili marketinška fama
- Proteini u prahu: Da li su loši po zdravlje
- Koliko proteina je previše i kako utiču na zdravlje
Istraživači sa Univerziteta Anglija Raskin upozoravaju da industrije suplemenata finansiraju mnoge studije i da su stoga iznete „smele tvrdnje“ o blagodetima kolagena protiv starenja.
Ovo istraživanje nije finansirala industrija.
„Studija objedinjuje najjače dokaze do sada o suplementaciji kolagenom", kaže profesor Li Smit, vodeći istraživač.
Kolagen nije lek za sve, ali ima potvrđene koristi kada se konstantno koristi tokom vremena, posebno za kožu i osteoartritis, dodao je.
„Naši rezultati pokazuju jasne koristi u zdravom starenju, ali i razbijaju neke mitove o njegovovoj upotrebi“, kaže.
Kolagen je možda najbolje definisati ne kao tretman protiv bora, već za holističko održavanje starenja i kože oštećene suncem, veruju istraživači.
„Ako definišemo antistarenje kao proizvod ili tehniku za sprečavanje starenja, onda verujem da naši nalazi podržavaju ovu tvrdnju za neke parametre.
„Na primer, poboljšanje tonusa i vlažnosti kože povezano je sa mlađim izgledom“, kaže Smit.
Ishrana koja neguje kožu
Ishrana je važna za zdravlje kože, rekla je Bridžit Benelam, naučnica za ishranu u Britanskoj fondaciji za ishranu.
„Vitamin C pomaže u stvaranju kolagena i stoga može da pomogne ako ga redovno unosite kroz neku hranu kao što su agrumi, bobice, zeleno povrće, paprike i paradajz.
„Cink, koga ima u mesu, živini, siru, nekim školjkama, orašastim plodovima, semenkama i integralnim žitaricama, takođe pomaže telu da proizvodi kolagen", kaže ona.
Izvori kolagena u ishrani i mnogi suplementi kolagena napravljeni su od životinjskih proizvoda i stoga nisu pogodni za vegansku ishranu, dodaje.
Međutim, telo proizvodi sopstveni kolagen od aminokiselina kojih ima u proteinima u nekim namirnicima, kao što su pasulj i sočivo.
Tamara Grifits, predsednica Britanskog udruženja dermatologa, kaže da je ova studija dobra, ali smatra i da su potrebne dodatne informacije kako bi se potvrdilo i nadogradilo istraživanje.
