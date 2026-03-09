Od kolagena je koža elastičnija, ali ne sprečava bore: studija

BBC News pre 41 minuta | Mišel Roberts - BBC, zdravlje

Getty Images Kolagen je protein koji se prirodno proizvodi u telu, ali se smanjuje sa godinama

Uzimanje suplemenata kolagena može da podmladi kožu povećanjem elastičnosti i hidratacije ili vlage, ali neće sprečiti pojavu bora, navodi se u novoj naučnoj studiji.

Na osnovu dostupnih dokaza, stručnjaci kažu da su uvereni da redovno uzimanje kolagena u pilulama ili prahu koriste koži, ali i da nije brzo rešenje.

Suplementi mogu da ublaže uništavanje, bolove i ukočenost zglobova izazvanih artritisom, prema rezultatima ispitivanja u kojima je učestvovalo skoro 8.000 ljudi.

Kolagen je vrsta proteina koji se prirodno proizvodi u telu, ali se njegova količina smanjuje sa godinama.

Podržava i jača kožu, nokte, kosti i vezivno tkivo, među kojima i tetive i hrskavicu.

'Kolagen nije lek za sve'

Od ranog odraslog doba pa nadalje, telo proizvodi manje kolagena, a postojeći se brže razgrađuje.

Pušenje i oštećenja od sunca još više smanjuju kolagen u telu.

Oko menopauze, kada žene prestanu da imaju menstruaciju, koža gubi još više kolagena - oko trećinu, kažu istraživači koji su objavili nalaze u časopisu Aesthetic Surgery Journal Open Forum.

Postoji nekoliko vrsta suplemenata koje ljudi mogu da uzimaju, kao što su morski, goveđi i veganski kolagen.

Istraživanje nije moglo da pokaže da li određene vrste deluju bolje od drugih.

Istraživači sa Univerziteta Anglija Raskin upozoravaju da industrije suplemenata finansiraju mnoge studije i da su stoga iznete „smele tvrdnje“ o blagodetima kolagena protiv starenja.

Ovo istraživanje nije finansirala industrija.

„Studija objedinjuje najjače dokaze do sada o suplementaciji kolagenom", kaže profesor Li Smit, vodeći istraživač.

Kolagen nije lek za sve, ali ima potvrđene koristi kada se konstantno koristi tokom vremena, posebno za kožu i osteoartritis, dodao je.

„Naši rezultati pokazuju jasne koristi u zdravom starenju, ali i razbijaju neke mitove o njegovovoj upotrebi“, kaže.

Kolagen je možda najbolje definisati ne kao tretman protiv bora, već za holističko održavanje starenja i kože oštećene suncem, veruju istraživači.

„Ako definišemo antistarenje kao proizvod ili tehniku za sprečavanje starenja, onda verujem da naši nalazi podržavaju ovu tvrdnju za neke parametre.

„Na primer, poboljšanje tonusa i vlažnosti kože povezano je sa mlađim izgledom“, kaže Smit.

Getty Images „Kolagen zaista ima verodostojne koristi kada se koristi redovno“, kaže profesor Smit

Ishrana koja neguje kožu

Ishrana je važna za zdravlje kože, rekla je Bridžit Benelam, naučnica za ishranu u Britanskoj fondaciji za ishranu.

„Vitamin C pomaže u stvaranju kolagena i stoga može da pomogne ako ga redovno unosite kroz neku hranu kao što su agrumi, bobice, zeleno povrće, paprike i paradajz.

„Cink, koga ima u mesu, živini, siru, nekim školjkama, orašastim plodovima, semenkama i integralnim žitaricama, takođe pomaže telu da proizvodi kolagen", kaže ona.

Izvori kolagena u ishrani i mnogi suplementi kolagena napravljeni su od životinjskih proizvoda i stoga nisu pogodni za vegansku ishranu, dodaje.

Međutim, telo proizvodi sopstveni kolagen od aminokiselina kojih ima u proteinima u nekim namirnicima, kao što su pasulj i sočivo.

Tamara Grifits, predsednica Britanskog udruženja dermatologa, kaže da je ova studija dobra, ali smatra i da su potrebne dodatne informacije kako bi se potvrdilo i nadogradilo istraživanje.

(BBC News, 03.09.2026)