Fico i Orban traže da se ukinu sankcije na ruska fosilna goriva i obnove isporuke

Beta pre 10 minuta

Premijer Slovačke Robert Fico je upozorio da je Bratislava spremna da "preuzme palicu" od Mađarske i da blokira veliku pozajmicu Evropske unije (EU) Ukrajini ako ne budu obnovljene isporuke ruske nafte kroz naftovod "Družba", preko ukrajinske teritorije.

U video poruci koju je objavio na društvenim mrežama, Fico je rekao da je Slovačka spremna da blokira pozajmicu od 90 milijardi evra za Ukrajinu ako mađarski premijer Viktor Orban izgubi parlamentarne izbore 12. aprila, a Kijev nastavi da ne isporučuje naftu kroz naftovod "Družba".

"Predsednik Ukrajine je nedavno govorio o obnavljanju isporuka za mesec dana, znači posle mađarskih izbora, gde računa na pobedu opozicije. Najvažnija poruka je da je Slovačka spremna da preuzme palicu od Mađarske ako bude potrebno", kazao je Fico.

I Mađarska i Slovačka su dobile privremeno izuzeće od politike EU kojom se zabranjuje uvoz ruske nafte i dobijale su rusku sirovu naftu kroz naftovod "Družba" do 27. januara, kada su isporuke prekinute.

To je dovelo do eskalacije sukoba između Mađarske i Ukrajine. Dok Kijev tvrdi da je isporuka prekinuta jer je infrastruktura naftovoda oštećena u ruskom napadu dronom, Orban optužuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da namerno ne isporučuje rusku naftu u pokušaju da izazove energetsku krizu u Mađarskoj, odnosno - njegov poraz na izborima 12. aprila.

Orban je zbog toga u EU stavio veto na novu rundu sankcija Rusiji i blokira pozajmicu od 90 milijardi evra za Ukrajinu. Orban navodi da će promeniti stav kada isporuke nafte budu obnovljene.

Fico je u video poruci kazao i da će pozvati predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da izvrši pritisak na Zelenskog da dozvoli kontrolu "Družbe", ponovivši tvrdnju da Slovačka ima satelitski dokaz da je taj naftovod i dalje funkcionalan.

Zelenski tvrdi da je popravka naftovoda moguća jedino u slučaju prekida vatre u sukobu Ukrajine i Rusije i da bi radovi mogli da potraju i do mesec i po dana u opasnim uslovima, zbog ruskih napada.

Orban pozvao Evropsku uniju da ukine sve sankcije na ruska fosilna goriva

Mađarski premijer Viktor Orban je danas pozvao Evropsku uniju (EU) da ukine sve sankcije na ruska fosilna goriva kako bi ublažila probleme zbog skoka cena nafte i gasa izazvanog ratom na Bliskom istoku.

Orban, koji važi za najbližeg partnera Moskve u EU, rekao je da je poslao pismo predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen pošto su "cene nafte počele eksplozivno da rastu".

Američko-izraelski rat protiv Irana, započet 28. marta, zahvatio je mesta koja su ključna za proizvodnju i transport nafte i gasa iz Persijskog zaliva, što je dovelo do skoka cena na globalnim tržištima.

U video poruci, koju je objavio na društvenim mrežama, Orban je rekao da EU "mora da preispita i suspenduje sve sankcije na rusku energiju širom Evrope". Dodao je da je za danas zakazao vanredni sastanak vlade da bi procenio kako da spreči dalje skokove cena benzina i dizela u Mađarskoj.

Orbanova nacionalistička vlada se dugo protivi naporima EU da smanji uvoz ruskih energenata i zajedno sa susednom Slovačkom održava, čak i povećava zalihe ruske nafte i gasa otkako je Moskva započela invaziju na Ukrajinu 24. februara 2022. godine.

I Mađarska i Slovačka su dobile privremeno izuzeće od politike EU kojom se zabranjuje uvoz ruske nafte i donedavno su dobijale rusku sirovu naftu kroz naftovod "Družba", koji prolazi kroz Ukrajinu.

Međutim, isporuke nafte kroz naftovod "Družba" su prekinute od 27. januara, što je dovelo do eskalacije sukoba između Mađarske i Ukrajine. Kijev tvrdi da je isporuka prekinuta jer je infrastruktura naftovoda oštećena u ruskom napadu dronom, dok Orban optužuje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog da namerno ne isporučuje rusku naftu.

Orban je zbog toga u EU stavio veto na novu rundu sankcija Rusiji i blokira veliku pozajmicu od 90 milijardi evra za Ukrajinu. Orban navodi da će promeniti stav kada isporuke nafte budu obnovljene.

Orban, koji prema većini anketa zaostaje za opozicionom strankom Tisa mesec dana uoči parlamentarnih izbora, optužuje Zelenskog da pokušava da izazove energetsku krizu u Mađarskoj kako bi uticao na ishod glasanja. To je deo sveobuhvatne medijske kampanje Orbanove vlade protiv Ukrajine uoči izbora.

(Beta, 09.03.2026)

