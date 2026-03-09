Nedeljkov: CRTA identifikovala 12 lažnih lista SNS za lokalne izbore, sumnja da su lažne još četiri

Beta pre 8 minuta

Programski direktor Centra za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) Raša Nedeljkov izjavio je da je ta nevladina organizacija do sada identifikovala 12 lažnih lista na lokalnim izborima zakazanim za 29. mart u 10 lokalnih samouprava, kao i da sumnja da su takve još četiri.

Nedeljkov je za televiziju N1 rekao da je jedan od načina na koje vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) nastoji da manipuliše izbornim procesom jesu upravo i takve lažne liste.

"Jedna od taktika je da se na prevaru kandiduju liste koje osvoje manje glasova nego broj potpisa koji je uopšte potreban da učestvuju na izborima. Dosad smo identifikovali 12, od ukupno 43 liste koje učestvuju na izborima u ovim mestima", naveo je on.

Kako je dodao, 12 je praktično lažno, a CRTA sumnja na još četiri, dodajući da je izvesno da su ljudi koji se nalaze na toj listi deo vladajauće stranke, ali su se kandidovali na posebnim listama koje bi trebalo da odražavaju ideju studentskih ili opozicionih lista.

"Tu se ne doprinosi samo zbunjivanju građana, već je to izborni inženjering gde se utiče na broj glasova u biračkim odborima, opštinskim izbornim komisijama", kazao je Nedeljkov.

Programski direktor CRTA tvrdi da su ljudi na terenu izloženi stalnom pritisku i strahu, ucenama i pretnjama, dodajući da su od 1. decembra do danas najviši državni funkcioneri više od 200 puta obilazili mesta u kojima će se održati izbori.

Lokalne SNS liste, prema njegovim rečima, po šablonu nose ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

"Prvi glavni brend SNS je Aleksandar Vučić, to nam govori da je nisko poverenje u lokalne lidere. SNS je na parlamentarnim i predsedničkim izborima osvajala manje glasova od predsedničkog kandidata", dodao je Nedeljkov, uz ocenu da se radi o nedemokratskoj taktici.

Redovni lokalni izbori biće održani u Boru, Aranđelovcu, Bajinoj Bašti, Kladovu, Knjaževcu, Kuli, Lučanima, Majdanpeku, Smederevskoj Palanci i Sevojnu.

(Beta, 09.03.2026)

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNSIzbori

