Oko 2.000 ljudi ubijeno na Bliskom istoku od početka američko-izraelskog napada na Iran

Beta pre 25 minuta

Oko 2.000 ljudi je ubijeno širom Bliskog istoka od početka ofanzive koju su 28. februara pokrenule Sjedinjene Američke Države i Izrael protiv Irana.

Britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu je dala pregled žrtava po zemalja Bliskog istoka, navodeći da nije bila u mogućnosti da potvrdi te brojeve iz nezavisnih izvora.

Iran

Najmanje 1.332 osobe su ubijene, uključujući 175 učenica i školskog osoblja koji su poginuli u vazdušnom napadu na žensku školu u Minabu, na jugu Irana, prvog dana američko-izraelskog napada, rekao je stalni predstavnik Irana pri UN Amir Said Iravani. Nije sigurno da li ukupan broj žrtava u Iranu uključuje vojne žrtve iz Korpusa islamske revolucionarne garde.

Američka podmornica je ubila najmanje 104 osobe jer je potopila iransku fregatu Dena u Indijskom okeanu kod obale Šri Lanke 4. marta, prema podacima iranske vojske.

Liban

Tačno 394 osobe su poginule, uključujući 83 dece, u izraelskim vazdušnim napadima od ponedeljka, 2. marta, prema najnovijim podacima libanskog ministarstva zdravlja.

Izrael

Najmanje 11 ljudi je poginulo, uključujući devet u iranskom raketnom napadu na Beit Šemeš, blizu Jerusalima, 1. marta, prema podacima nacionalne službe za vanredne situacije Magen David Adom.

Izraelska vojska je 8. marta objavila prva dva smrtna slučaja svojih vojnika u sukobu, bez pružanja detalja o okolnostima njihove smrti na jugu Libana.

Američka vojska

Sedam pripadnika vojske je poginulo od početka sukoba, prema podacima američke vojske, uključujući šest u napadu na objekat u Kuvajtu. Sedmi je podlegao povredama zadobijenim u napadu na američke snage 1. marta u Saudijskoj Arabiji.

Bahrein

Jedna osoba je poginula u požaru u industrijskoj zoni Salman, istočno od Maname, posle presretanja rakete, saopštilo je ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

Kuvajt

Tri osobe, uključujući dete i dva kuvajtska vojnika, poginuli su u iranskim napadima na zemlju, saopštila su ministarstva zdravlja i spoljnih poslova Kuvajta.

Oman

Jedna osoba je poginula nakon što je projektil pogodio naftni tanker MKD VYOM, koji je plovio pod zastavom Maršalskih Ostrva, kod obale Maskata, glavnog grada zemlje.

Ujedinjeni Arapski Emirati

Četiri osobe poginule, saopštilo je ministarstvo odbrane te zemlje.

Saudijska Arabija

Dve osobe, jedan Indijac i jedan Bangladešanin, poginuli su 8. marta kada je projektil pogodio stambenu četvrt u gradu Al Hardž, saopštila je saudijska civilna odbrana.

Sirija

Četiri osobe su poginule u Siriji gde je iranska raketa pogodila zgradu u južnom gradu Suvajda, javila je agencija SANA.

Irak

Najmanje 15 ljudi je poginulo, prema podacima zdravstvenih vlasti zemlje, uključujući 11 pripadnika paravojnih formacija, jednog vojnika i jednog civila.

 

Iran izveo napade na Izrael i zemlje u Persijskom zalivu, Izrael nastavio napade na Iran
 
Iran je danas izveo nove napade na Izrael i zemlje Persijskog zaliva samo nekoliko sati pošto je iranska televizija objavila da je Modžtaba Hamnei, sin ubijenog vrhovnog vođe Alija Hamneija, imenovan za njegovog naslednika.

Iranska moćna paravojna Revolucionarna garda odgovara vrhovnom vođi i mlađi Hamnei će imati centralnu ulogu u ratnoj strategiji. Saudijska Arabija pojačala je upozorenja Iranu poručujući mu danas da će biti "najveći gubitnik" ako nastavi da napada arapske države. Saudijsko saopštenje usledilo je posle napada dronom na veliko saudijsko naftno polje Šajbah.

Baraž dronova ispaljen je rano jutros u pravcu Saudijske Arabije, samo nekoliko sati posle napada u kome je u toj zemlji ubijeno dvoje državljana Bangladeša.

Saudijsko ministarstvo odbrano saopštilo je da je presrelo dronove u severnoj oblasti Džavf kao i kod velikog naftnog polja Šajbah.

Kasno sinoć, u napadu na centralni grad Kardž ubijena su dvojica državljana Bangladeša i ranjeno 12 osoba, od kojih samo jedna nije iz Bangladeša.

U Bahreinu su se danas ponovo oglasile sirene zbog dolazećih projektila.

Izraelska vojska je upozorila na novu raketnu vatru iz Irana. Ubrzo posle toga oglasile su se sirene u delovima severnog Izraela.

Državna naftna kompanija Bahreina je proglasila "višom silom" svoje isporuke posle iranskog napada na njegovu rafineriju, u kojem je ona zapaljena.

Državna bahrejnska novinska agencija prenela je objavu o proglašenju "više sile", što je pravni manevar prema kome se kompanija oslobađa ugovornih obaveza zbog vanrednih okolonosti.

Kompanija je saopštila da su njene operacije "pogođene tekućim regionalnim sukobom na Bliskom istoku i nedavnim napadom na njegov kompleks rafinerije". Bahrein je takođe saopštio da može da odgovori na lokalnu tražnju.

 

Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili su danas da je njihova protivvazduhoplovna odbrana presrela dronove i rakete koje dolaze iz Irana, drugi dan za redom.

U iranskom napadu na Bahrein danas izazvan je požar u jedinoj naftnoj rafineriji u toj ostrvskoj kraljevini, a viđeni su visoki stubovi dima kako izlaze iz kompleksa. Onlajn video snimci navode da pokazuju požar u bahreinskoj rafineriiji Sitra.

Državna bahreinska novinska agencija kasnije danas je saopštila da je požar izbio zbog iranske agresije koja je ciljala rafineriju u Maameru, gde je načinjena materijalna šeta ali nije bilo gubitka života.Maamer je bahreinsko selo kod rafinerije.

Vlada Bahreina nije odmah identifikovala rafineriju kao pogođeni objekat, iako je ta rafinerija bila na meti ponovljenih iranskih napada od početka rata.

Izraelska vojska je javila danas da je gađala ciljeve u iranskom gradu Isfahanu gde su na meti bile bezbednosne snage. Kako je navela pogodila je komandni centar iranske paravojne Revolucionarne garde i njihovih dobrovoljnih snaga Basidž.

Izraelska vojska je saopštila i da je pogodila instalaciju za proizvodnju raketnih motora, mesta za lansiranje raketa.

Iran nije odmah potvrdio da su udari izvršeni. Takođe nije podatke o svojim materijalnim gubicima od početka rata 28. februara.

Cene nafte astronomski su porasle danas zbog sukoba na Bliskom istoku, izazivajući dodatne brige da će visoke cene energenata podstaći inflaciju i doveti do manje potrošnje ameriičkih potrošača, koji su glavni motor privrede SAD. Takođe su indeksi pali na azijskim berzama, tako je tokijski referentni indeks Nikei 225 izgubio čak sedam odsto u trgovini, a drugi azijski indeksi takođe su pali. 

 
Putin potvrdio podršku Iranu, čestitao Modžtabi Hamneiju na izboru za Vrhovnog vođu Irana
 
Predsednik Rusije Vladimir Putin danas je u poruci novom Vrhovnom vođi Irana potvrdio podršku Rusije, javlja poluzvanična iranska agencija Mehr.

Putin je u poruci čestitao Modžtabi Hamneiju na izboru za novog Vrhovnog vođu, i potvrdio podršku Moskve Teheranu, ističući solidarnost Moskve sa njenim iranskim prijateljima.

Ruski predsednik je izrazio uverenje da će novi Vrhovni vođa nastaviti put svog prethodnika.

Iranska državna televizija objavila je sinoć da je Modžtaba Hamnei imenovan za novog Vrhovnog vođu, javio je Asošiejted pres.

Modžtaba je jedan od sinova Vrhovnog vođe Alija Hamneija, ubijenog krajem februara u izraelskom napadu, i dugo je bio viđen kao mogući kandidat za najvišu funkciju u Iranu.

(Beta, 09.03.2026)

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokRojtersSaudijska Arabija

