SPO: Zadržati kurs koji Srbiji garantuje mir i stabilnost

Beta pre 13 minuta

Srpski pokret obnove (SPO) saopštio je danas, povodom tri i po decenije od velikih demonstracija održanih u Beogradu, da su Srbiji potrebni mir i stabilnost, kao i da svaka destabilizacija države nije dobra.

"Naša zemlja najuspešnije se brani unutrašnjim jedinstvom i dobrim odnosima sa svim ključnim međunarodnim faktorima. Danas se Srbija brani mudrošću, a ne podelama", naveli su iz SPO u saopštenju.

Dodali su da Srbija danas ima prijatelje i u Rusiji, i u Kini, i u SAD, i u Evropskoj uniji.

"Na nama je obaveza da mudrošću sačuvamo teško stečene međunarodne pozicije i da u veoma burnom vremenu geopolitičke nestabilnosti zadržimo kurs koji nam garantuje mir i stabilnost", istakli su iz SPO.

Na današnji dan pre 35 godina, 9. marta 1991, u Beogradu su održane prve masovne demonstracije protiv režima Slobodana Miloševića u organizaciji tada najjače opozicione stranke, Srpskog pokreta obnove.

Na demonstracijama, po tadašnjim procenama, bilo je oko 100.000 ljudi iz svih delova Srbije.

(Beta, 09.03.2026)

Ključne reči

SPOSrpski pokret obnove

