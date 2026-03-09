Trampov plan za Pojas Gaze za sada zaustavljen zbog rata na Bliskom istoku

Beta pre 38 minuta

Razgovori o sprovođenju plana američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) za okončanje rata u Pojasu Gaze su zastale od kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael počeli bombardovanje Irana 28. februara, što je izazvalo regionalni sukob sa iranskom odmazdom protiv brojnih zalivskih država, izjavili su danas britanskoj agenciji Rojters izvori bliski tim razgovorima.

Uspeh tog plana, za koji su zalivske arapske države, koje su sada meta Irana, obećale milijarde dolara pre samo nekoliko nedelja, delimično zavisi od razoružanja palestinske grupe Hamas u zamenu za amnestiju.

To bi otvorilo put većem povlačenju izraelskih snaga i obnovi teritorije.

Pregovori o tom i drugim pitanjima su obustavljeni od početka američko-izraelske kampanje bombardovanja Irana, rekla su tri neimenovana izvora bliska tim razgovorima.

Jedan od izvora, sa direktnim poznavanjem rada misije Odbora za mir koji je osnovao Tramp, rekao je da je u pitanju bila kratka pauza, malo kašnjenje zbog poremećaja vazdušnog saobraćaja koji sprečavaju posrednike i pregovarače da putuju u region.

Sastanci uživo se obično održavaju u Kairu.

Dugoročno gledano, Odbor za mir smatra da bi rat sa Iranom mogao ubrzati rešavanje pitanja razoružanja Hamasa lišavajući palestinski pokret podrške i uticaja Teherana, rekao je izvor.

Zvaničnik Hamasa potvrdio je da su razgovori o razoružanju pokreta obustavljeni, bez daljih komentara.

Izraelska vlada i Bela kuća nisu se oglasile po tom pitanju.

(Beta, 09.03.2026)

Ključne reči

IranIzraelBliski IstokRojtersDonald TrampGazaPojas Gaze

