Uhapšen direktor škole u Novom Sadu i još četiri osobe zbog sumnje na zloupotrebu položaja

Beta pre 54 minuta

 Pet osoba uhapšeno je u Novom Sadu zbog sumnje na zloupotrebe prilikom izvođenja radova u Osnovnoj školi "Prva vojvođanska brigada", dok policija traga za još jednim osumnjičenim, saopštilo je danas Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.

Glavni osumnjičeni je O.S, direktor škole, koji se tereti da je od 2017. do 2018. godine odobrio isplatu 2.641.499 dinara za radove na školskom objektu iako je znao da ti radovi nisu izvedeni.

Još četvoro uhapšenih - Đ.K, Z.T, N.R. i N.L. - sumnjiče se da su mu u tome pomogli.

Kako se navodi, oni su kao osobe angažovane od strane firmi koje su izvodile radove sačinili i potpisali tehničku dokumentaciju sa netačnim podacima, na osnovu koje je novac isplaćen.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

(Beta, 09.03.2026)

