Ustavni sud poništio ukaz predsednice Osmani o raspuštanju Skupštine Kosova

Beta pre 13 minuta

Ustavni sud Kosova danas je privremeno suspendovao odluku predsednice Kosova Vjose Osmani o raspuštanju kosovske Skupštine.

Prema privremenoj meri, koja važi do 31. marta, zabranjuje se svaka radnja predsednice Kosova u vezi sa Dekretom od 6. marta, koji se odnosi na raspuštanje parlamenta.

Žalbu Ustavnom sudu podneo je premijer Kosova Aljbin Kurti.

Zabranjeno je i bilo kakvo postupanje Skupštine do kraja marta.

U odluci se takođe ističe da je sudija Radomir Laban zatražio svoje izuzeće iz odlučivanja o zahtevu premijera Kosova za donošenje privremene mere i da je sud istog dana jednoglasno odbio zahtev za njegovo izuzeće.

Osmani je 6. marta potpisala ukaz o raspuštanju Skupštine Kosova pošto u zakonom predviđenom roku nije izabran novi predsednik Kosova.

(Beta, 09.03.2026)

