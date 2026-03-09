Dramatičan rast cena nafte, Iran izabrao novog verskog vođu

Biznis.rs pre 12 minuta  |  Vladimir Jokanović
Proizvodnja smanjena za oko 70 procenata zbog rata

Cene nafte naglo su porasle u ponedeljak rano ujutru za više od 25 odsto, dostigavši najviši nivo od sredine 2022. godine. Do skoka cena došlo je nakon što su pojedini veliki proizvođači počeli da smanjuju proizvodnju, dok tržište strahuje od dugotrajnih poremećaja u transportu zbog širenja rata između SAD, Izraela i Irana. Nekoliko sati kasnije cene su pale za oko 10 odsto. Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se kriza odigrava oko Ormuskog moreuza, kroz koji
BLOG UŽIVO Novi napadi na Bliskom istoku: Aktivirana odbrana u Dubaiju, Turska šalje avione na Kipar, svetu preti nova inflacija

Azijska tržišta: Oštra rasprodaja zbog skoka cijena nafte

