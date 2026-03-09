Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Avion Er Srbije sa 267 putnika, uključujući 10 beba, sleteo je u Beograd nakon evakuacije iz Dubaija Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka se nastavlja, do sada je bezbedno vraćeno ukupno 329 ljudi Avion Er Srbije sa 267 putnika koji je poleteo sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju sleteo je oko 00.30 u Beograd.

Putnike, među kojima je bilo i 10 beba, sačekao je veliki broj najbližih. Podsetimo, avion je poleteo iz Dubaija oko 18 sati. Avion Er Srbije je poleteo ovog jutra iz Beograda radi evakuacije građana Srbije i u Dubai je sleteo oko pola dva po srpskom vremenu. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija. U