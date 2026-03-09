Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Blic pre 3 sata
Avion sa srpskim državljanima sleteo u Beograd: Iz Dubaija stiglo 267 putnika, među njima 10 beba

Avion Er Srbije sa 267 putnika, uključujući 10 beba, sleteo je u Beograd nakon evakuacije iz Dubaija Evakuacija srpskih državljana sa Bliskog istoka se nastavlja, do sada je bezbedno vraćeno ukupno 329 ljudi Avion Er Srbije sa 267 putnika koji je poleteo sa aerodroma Al Maktoum u Dubaiju sleteo je oko 00.30 u Beograd.

Putnike, među kojima je bilo i 10 beba, sačekao je veliki broj najbližih. Podsetimo, avion je poleteo iz Dubaija oko 18 sati. Avion Er Srbije je poleteo ovog jutra iz Beograda radi evakuacije građana Srbije i u Dubai je sleteo oko pola dva po srpskom vremenu. Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija. U
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Avion "Er Srbije" sa 267 putnika iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion "Er Srbije" sa 267 putnika iz Dubaija sleteo u Beograd

RTS pre 2 sata
Avion Er Srbije sa evakuisanim putnicima iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion Er Srbije sa evakuisanim putnicima iz Dubaija sleteo u Beograd

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Bliski IstokAerodromDubaiAir Serbia

Društvo, najnovije vesti »

Avion "Er Srbije" sa 267 putnika iz Dubaija sleteo u Beograd

Avion "Er Srbije" sa 267 putnika iz Dubaija sleteo u Beograd

RTS pre 2 sata
Vremeplov: Rođen Bobi Fišer

Vremeplov: Rođen Bobi Fišer

RTV pre 3 sata
Nevidljivi motori pravde

Nevidljivi motori pravde

Radar pre 3 sata
Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u SPENS-u

Oglasio se gradonačelnik Novog Sada nakon otkazivanja koncerta Tonija Cetinskog u SPENS-u

Danas pre 4 sati
Rat između zapadnog dvojca i iračkog fundamentalizma

Rat između zapadnog dvojca i iračkog fundamentalizma

Radar pre 3 sata