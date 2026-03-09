(Foto, video) Kolaps kod Ostružnice, povređena deca? Vozila smrskana u lančanom sudaru, stvaraju se velike gužve: Policija na terenu

Blic pre 4 sati
Saobraćaj se odvija otežano Na terenu su policija i Hitna pomoć Lančani sudar u kojem su učestvovala tri automobila dogodio se večeras na putu iz Železnika ka Ostružnici.

Prema izveštajima beogradskih medija, u saobraćajnoj nesreći su povređena dva deteta. Devojčica stara tri godine prevezena je u Dečju kliniku Tiršova, gde joj je konstatovana povreda ramena. Drugo dete hospitalizovano je u Univerzitetskom kliničkom centru Beograd zbog povreda grudnog koša. Na stranici Moj Beograd navodi se da su automobili u saobraćajnoj nesreći pretrpeli veliku materijalnu štetu. Saobraćaj se odvija otežano, a na terenu su policija i Hitna pomoć.
Danas pre 4 sati
