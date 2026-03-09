Izbori u Kladovu: U trci samo ove dve izborne liste

Lokalni izbori u 10 mesta u Srbiji biće održani 29. marta Skupština opštine Kladovo se sastoji od 28 odbornika Lokalni izbore u deset mesta u Srbiji biće održani 29. marta, a jednoj od njih - Kladovu - su proglašene dve izborne liste.

Rok za predaju lista istekao je u ponoć. Izbori u Kladovu održavaju se 29. marta U Kladovu su proglašene dve liste. "Aleksandar Vučić - Kladovo naša porodica" (SNS, SPS, SRS) "Kladovo ima nas - vreme je za promene" GG "Kladovo ima nas - vreme je za promene" Redovni lokalni izbori u Kladovu su raspisani za u nedelju 29. mart. Skupština opštine Kladovo ima 28 odbornika.