Izbori u Majdanpeku: Dve od tri liste proglašene u "foto finišu", četvrta je i dalje na "čekanju"

Blic pre 1 sat
Izbori u Majdanpeku: Dve od tri liste proglašene u "foto finišu", četvrta je i dalje na "čekanju"

Dve od tri liste proglašene su u Majdanpeku u "foto finišu" Grupa građana "Ne dam" i dalje čeka na proglašenje svoje liste Na lokalnim izborima u Majdanpeku koji se održavaju 29. marta učestvovaće najmanje tri liste s tim što i lista grupe građana "Ne dam" ima još šanse da bude proglašena ukoliko u roku od 48 sati ukloni nedostatke.

Zakonski rok za prijavu izbornih lista istekao je juče pa su dve od tri lista bukvalno u "foto finišu" proglašena dok je jedna i dalje na "čekanju". Za sada je poznato da će u trci za glasove na izborima u Majdanpeku učestvovati sledeće tri liste: Prvi na listi: Peko Minić, diplomirani inženjer rudarstva, SNS Prvi na listi: Damjan Stevkić, doktor engleske književnosti i profesor u osnovnoj školi, GG "Mi odlučujemo"
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Serbian News Media pre 2 minuta
Zašto su liste problem na lokalnim izborima u Srbiji: nepravilnosti ili proceduralne greške

Zašto su liste problem na lokalnim izborima u Srbiji: nepravilnosti ili proceduralne greške

Newsmax Balkans pre 43 minuta
Studenti u Smederevskoj Palanci pred lokalne izbore tvrde da ih opstruišu i izborna komisija i opozicija

Studenti u Smederevskoj Palanci pred lokalne izbore tvrde da ih opstruišu i izborna komisija i opozicija

Mašina pre 53 minuta
Izbori u Knjaževcu: U trci samo dve izborne liste

Izbori u Knjaževcu: U trci samo dve izborne liste

Blic pre 1 sat
Izbori u Sevojnu: Tri izborne liste u trci, jedna čeka proglašenje?

Izbori u Sevojnu: Tri izborne liste u trci, jedna čeka proglašenje?

Blic pre 1 sat
U Lučanima posle prigovora ponovo proglašena izborna lista „Zvuk pravde – Zajedno za studente“

U Lučanima posle prigovora ponovo proglašena izborna lista „Zvuk pravde – Zajedno za studente“

Nedeljnik pre 1 sat
Izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci treba kurs za eksel: Evo zašto su vratili studentima listu

Izbornoj komisiji u Smederevskoj Palanci treba kurs za eksel: Evo zašto su vratili studentima listu

Nova pre 58 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

MajdanpekSNSIzbori

Regioni, najnovije vesti »

Macut obišao Prvi partizan i Valjaonicu bakra:Značaj za zapošljavanje i namensku

Macut obišao Prvi partizan i Valjaonicu bakra:Značaj za zapošljavanje i namensku

RTV pre 28 minuta
Subotnje prepodne u "malom lavirintu" između zgrada u Predraga Boškovića. Seci, brateee, lipe i divi se "nauci"!

Subotnje prepodne u "malom lavirintu" između zgrada u Predraga Boškovića. Seci, brateee, lipe i divi se "nauci"!

Plus online pre 38 minuta
U kamenolomu Straževica izvršeno uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava

U kamenolomu Straževica izvršeno uništavanje neeksplodiranih ubojnih sredstava

Glas Šumadije pre 28 minuta
PSG podneo predlog izmene zakona da femicid postane posebno krivično delo

PSG podneo predlog izmene zakona da femicid postane posebno krivično delo

Serbian News Media pre 12 minuta
Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Lučani: Posle prigovora, ponovo proglašena izborna lista Zvuk pravde – Zajedno za studente

Serbian News Media pre 2 minuta