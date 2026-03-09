Izbori u Majdanpeku: Dve od tri liste proglašene u "foto finišu", četvrta je i dalje na "čekanju"

Dve od tri liste proglašene su u Majdanpeku u "foto finišu" Grupa građana "Ne dam" i dalje čeka na proglašenje svoje liste Na lokalnim izborima u Majdanpeku koji se održavaju 29. marta učestvovaće najmanje tri liste s tim što i lista grupe građana "Ne dam" ima još šanse da bude proglašena ukoliko u roku od 48 sati ukloni nedostatke.

Zakonski rok za prijavu izbornih lista istekao je juče pa su dve od tri lista bukvalno u "foto finišu" proglašena dok je jedna i dalje na "čekanju". Za sada je poznato da će u trci za glasove na izborima u Majdanpeku učestvovati sledeće tri liste: Prvi na listi: Peko Minić, diplomirani inženjer rudarstva, SNS Prvi na listi: Damjan Stevkić, doktor engleske književnosti i profesor u osnovnoj školi, GG "Mi odlučujemo"