Otkriveni šokantni dokazi o brutalnom ubistvu malog Andreja (13): Nesrećni dečak nije jedini kog je dečak ubica hteo da usmrti?!

Porodica ubijenog Andreja Simića i njihov advokat traže javno suđenje, dok odbrana okrivljenih roditelja i tužilaštvo traže isključenje javnosti radi zaštite maloletnika Otac ubijenog dečaka smatra da kazna mora biti maksimalna, uz poruku da se takve tragedije ne smeju skrivati od javnosti da se ne bi ponavljale Da li će javnost biti isključena sa suđenja M.M. i M.M.M, roditeljima krivično-neodgovornog dečaka ubice M.M., koji je 5.oktobra 2023.godine brutalno nožem