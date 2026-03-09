Par dana pre pomeranja sata obavezno uradite jednu stvar: Evo koji dan će trajati samo 23 sata

Ukoliko Srbija ukine pomeranje sata, moraće da bira između trajnog zimskog ili letnjeg vremena Mnoge zemlje širom sveta, uključujući Rusiju, Tursku, Kinu i Brazil, već su ukinule praksu sezonskog pomeranja sata Pomeranje sata ove godine dogodiće se dan ranije nego prethodne.

Poslednje nedelje marta, tačnije u nedelju, 29. marta u dva sata posle ponoći, kazaljke se pomeraju jedan sat unapred, odnosno na tri i upravo ovog trenutka počinje letnje računanje vremena.Upravo too znači da će nam taj dan trajati sat manje, odnosno 23 sati, ali će nam zato mrak padati kasnije. Osnovna ideja uvođenja letnjeg i zimskog vremena uvek je bila da se bolje iskoristi dnevna svetlost. Zimsko vreme je zapravo pravo, astronomsko vreme. Sa druge strane,