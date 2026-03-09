Totalna kataklizma, pada kiša pomešana sa naftom! Erdogan hitno upozorio Iran, NATO na nogama: Savezništvo puca po šavovima, teško naoružanje se gomila u EU zemlji (foto, video)

Iran je napao Bahrein dronom, pri čemu je povređeno najmanje 32 ljudi, među kojima je više dece Veliki požar izbio je u najvećoj rafineriji u Bahreinu, BAPCO, a uzroci incidenta i posledice po postrojenje još nisu poznati Modžtaba Hamnei, sin ubijenog ajatolaha Alija Hamneija, izabran je za novog vrhovnog vođu Irana.

Desetog dana rata, koji je počeo napadom Amerike i Izraela na Iran, cene nafte su drastično skočile, a američki predsednik Donald Tramp razmatra čak i kopnenu invaziju na Iran. Sukob se već danima širi i na druge zemlje, imajući u vidu da Iran u znak odmazde gađa američke baze u regionu. Iran posle ubistva Alija Hamneija ima novog vrhovnog vođu, što Amerika i Izrael ne prihvataju. Tramp je već zapretio da niko ne može biti vrhovni vođa, ako on to nije odobrio, zbog