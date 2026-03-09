U Aranđelovcu proglašene studentska lista "Mladost pobeđuje" i manjinska lista Koalicije 381

Izborna komisija u Aranđelovcu proglasila je liste „Koalicija 381 – ujedinjeni podržavamo mlade“ i „Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje“ za lokalne izbore 29. marta, objavila je večeras Republička izborna komisija (RIK).

RIK je u odvojenim objavana naveo i da je izborna komisija u Aranđelovcu utvrdila da lista „Koalicija 381“ ima položaj izborne liste nacionalnih manjina, te da su je predložile Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca. Studenti iz Aranđelovca, koji su dobili podršku svih opozicionih stranaka u tom gradu, predali su ranije danas svoju listu koja nosi ime „Mladost pobeđuje“. Prema rečima jednog od kandidata te liste Uroša Savića na studentskoj listi biće i