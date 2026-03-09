U Aranđelovcu proglašene studentska lista Mladost pobeđuje i manjinska lista Koalicije 381

Danas pre 7 sati  |  Beta
U Aranđelovcu proglašene studentska lista Mladost pobeđuje i manjinska lista Koalicije 381

Izborna komisija u Aranđelovcu proglasila je liste „Koalicija 381 – ujedinjeni podržavamo mlade“ i „Studenti za Aranđelovac – Mladost pobeđuje“ za lokalne izbore 29. marta, objavila je večeras Republička izborna komisija (RIK).

RIK je u odvojenim objavana naveo i da je izborna komisija u Aranđelovcu utvrdila da lista „Koalicija 381“ ima položaj izborne liste nacionalnih manjina, te da su je predložile Bošnjačka građanska stranka i Stranka Crnogoraca. Studenti iz Aranđelovca, koji su dobili podršku svih opozicionih stranaka u tom gradu, predali su ranije danas svoju listu koja nosi ime „Mladost pobeđuje“. Prema rečima jednog od kandidata te liste Uroša Savića na studentskoj listi biće i
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

U Aranđelovcu proglašene studentska lista "Mladost pobeđuje" i manjinska lista Koalicije 381

U Aranđelovcu proglašene studentska lista "Mladost pobeđuje" i manjinska lista Koalicije 381

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

AranđelovacRIKIzbori

Politika, najnovije vesti »

"Bilo bi dobro da Kaluđer i Alek izađu javno pred kamere" Đilas se oglasio o sukobu studenata i opozicije u Smederevskoj…

"Bilo bi dobro da Kaluđer i Alek izađu javno pred kamere" Đilas se oglasio o sukobu studenata i opozicije u Smederevskoj Palanci: "Postavili su ultimatum"

Blic pre 59 minuta
Ante Pavelić? Ništa što malo političke korupcije ne može riješiti

Ante Pavelić? Ništa što malo političke korupcije ne može riješiti

Velike priče pre 1 sat
"Ogroman problem" Zašto će vojska čuvati kompresorsku stanicu kod Velike Plane: Rizik sve veći, pored Srbije ugrožena i…

"Ogroman problem" Zašto će vojska čuvati kompresorsku stanicu kod Velike Plane: Rizik sve veći, pored Srbije ugrožena i Mađarska?

Blic pre 1 sat
On je spreman, da li smo mi

On je spreman, da li smo mi

Radar pre 6 sati
U Aranđelovcu proglašene studentska lista "Mladost pobeđuje" i manjinska lista Koalicije 381

U Aranđelovcu proglašene studentska lista "Mladost pobeđuje" i manjinska lista Koalicije 381

Nova pre 6 sati