Nakon 20 stepeni sledi obrt! Ujutru mraz, u podne proleće! Ovog datuma očekuje nas opasna vremenska pojava

Dnevnik pre 1 sat
Nakon 20 stepeni sledi obrt! Ujutru mraz, u podne proleće! Ovog datuma očekuje nas opasna vremenska pojava

I u nastavku marta stabilno vreme - jutra hladna, mestimično uz prizemni mraz, a danju pretežno sunačno i toplo, u utorak olujni udari košave.

U Srbiji narednih dana jutra hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a ponegde se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 19 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). - U ponedeljak posle podne u brdsko-planinskim predelima na jugozapadu i jugu, a od četvrtka do subote ponegde i u ostalim krajevima promenljivo oblačno, sa
