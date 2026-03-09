Linta: Cetinski izneo netačne tvrdnje, Spens nikada nije bio logor za Hrvate

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Linta: Cetinski izneo netačne tvrdnje, Spens nikada nije bio logor za Hrvate

Predsednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta najoštrije je osudio danas izjavu hrvatskog pevača Tonija Cetinskog da je novosadska hala SPENS nekada bila logor za Hrvate i istakao da su te tvrdnje netačne, odnosno da su "podmukla laž hrvatskog pevača".

Linta je u saopštenju naveo da je Cetinski tu tvrdnju iskoristio kao razlog da odjednom otkaže svoj koncert povodom 8. marta i ukazao da je u toj hali bilo privremeno smešteno više hiljada krajiških Srba 1995. godine. "Prava istina je da SPENS odnosno Sportsko-poslovna dvorana u Novom Sadu, nikada nije bio logor za Hrvate. Takođe, istina je da je u dvorani bilo privremeno smešteno više hiljada krajiških Srba koji su prognani u zločinačkim akcijama hrvatske i
