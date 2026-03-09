Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Euronews pre 4 sati  |  Autor: Tanjug
Vlada Srbije donela odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora

Vlada Srbije donela je na danas održanoj vanrednoj sednici odluku o zabrani izvoza nafte i svih naftnih derivata za pogon motora. "Zabrana se odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta do 19. marta nakon čega ćemo donositi dalje odluke.

Suština ove zabrane je zaštita domaćeg tržišta od nestašica i skoka cena, a usled globalnih poremećaja na svetskom tržištu", izjavila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović, navodi se u saopštenju Ministarstva. Ona podseća i da je Srbija zemlja u kojoj građani plaćaju naftne derivate jeftinije u odnosu na njihovu realnu cenu na berzi, te da država čini sve da zaštiti građane i privredu.
