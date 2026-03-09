Gde su tržišne cene lokala i kancelarija u Beogradu u odnosu na one po kojima ih iznajmljuje grad

Odbornici Skupštine Grada Beograda na sednici krajem prošle godine doneli su odluku o izmeni odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kom je nosilac prava javne svojine Grad Beograd.

Za zakup poslovnog prostora u vlasništvu prestonice i ove godine predviđene su više cene. U proseku između šest i sedam odsto u odnosu na 2025. Na ovaj problem ukazali su privrednici u jednoj od grupa na društvenim mrežama gde razmenjuju iskustva i probleme. Na objavu u kojoj se navodilo da je „poskupeo poslovni prostor bez prethodne najave“ usledili su komentari da je svake godine aktuelan trend izmena visine zakupnina te nisu previše iznenađeni. Neki su i