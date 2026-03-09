BLOG UŽIVO: Iranski predsednik se zakleo na vernost novom ajatolahu; Avion Er Srbije sleteo u Rijad, planiran povratak oko 170 putnika

Insajder pre 43 minuta
BLOG UŽIVO: Iranski predsednik se zakleo na vernost novom ajatolahu; Avion Er Srbije sleteo u Rijad, planiran povratak oko 170…

Nastavlja se deseti dan sukoba na Bliskom istoku. Tokom prethodne noći iranski državni mediji preneli su da je skupština stručnjaka, telo koje čini 88 visokih sveštenika izabrala Modžtaba Hamneija, sina ubijenog ajatolaga Alija Hameneija, za njegovog naslednika. Sinoć je i poslednjim specijalnim letom u Beograd bezbedno vraćeno još 266 putnika iz Dubaija. Pored toga dok se sukobi šire regionom, cene nafte skaču zbog poremećaja u snabdevanju i zatvaranja Ormuskog moreuza, Takođ, avion Er Srbije sleteo je

U Rijad je danas sleteo i drugi avion Er Srbije, odakle bi trebalo za Beograd da vrati još oko 150 putnika iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji predvodi delegaciju MSP, rekao je ranije danas da bi taj avio trebalo da sleti u Beograd oko 21.00 sat. Oko 11 sati u Rijad je sleteo prvi avion Er Srbije koji će za Beograd prevesti oko 170 putnika iz tih zemalja i on bi trebalo da sleti u
